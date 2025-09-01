Statement by Prime Minister Carney on Labour Day

Ottawa, Ontario
“On Labour Day, we honour the strength and resilience of Canadian workers, and we celebrate the women and men building Canada’s future.
Canada’s unions have long stood on the principle that what we wish for ourselves, we wish for all, demanding fairness and dignity for workers. The foundations of shared prosperity and a fairer economy that benefits everyone – including minimum wages, weekends, safe workplaces, and workers’ benefits – were built and fought for by unions.
In a rapidly shifting global landscape, Canada’s new government is working with unions to ensure workers have the skills, support, and opportunities they need to succeed. We are building Canada strong, and workers are at the heart of this mission. Together with organized labour, Canada’s new government is focused on creating not only jobs, but high-paying careers with sustained opportunity and prosperity.”
1 septembre 2025
Ottawa (Ontario)
« À l’occasion de la fête du Travail, nous rendons hommage à la force et à la résilience des travailleurs canadiens et nous célébrons les femmes et les hommes qui bâtissent l’avenir du Canada.
Les syndicats canadiens défendent depuis longtemps le principe selon lequel ce que nous voulons pour nous, nous le voulons aussi pour tous les autres, et exigent que les travailleurs soient traités avec équité et dignité. Les fondements d’une prospérité commune et d’une économie équitable qui profite à tous, notamment le salaire minimum, le congé de fin de semaine, des milieux de travail sécuritaires et les avantages sociaux, ont été établis et obtenus grâce aux efforts déployés par les syndicats.
Dans un contexte mondial en rapide évolution, le nouveau gouvernement du Canada travaille avec les syndicats pour s’assurer que les travailleurs ont les compétences, le soutien et les possibilités dont ils ont besoin pour réussir. Nous bâtissons un Canada fort et les travailleurs sont au cœur de notre mission. De concert avec les syndicats, le nouveau gouvernement du Canada s’efforce de créer non seulement des emplois, mais aussi des carrières bien rémunérées offrant une prospérité et des possibilités durables. »
