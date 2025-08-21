PM Carney s’entretient avec le président Trump

Le 21 août 2025

Montréal (Québec)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a eu une conversation productive sur plusieurs sujets avec le président des États-Unis, Donald J. Trump.

Les dirigeants ont discuté des difficultés, occasions et priorités communes actuelles sur le plan des échanges commerciaux dans le cadre d’une nouvelle relation économique et de sécurité entre le Canada et les États-Unis.

Ils ont aussi discuté de moyens à prendre pour renforcer le leadership du président dans l’optique de favoriser la paix et la sécurité à long terme en Ukraine et en Europe.

Les dirigeants ont convenu de se reparler bientôt.