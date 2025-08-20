PM Carney participe à une réunion virtuelle en appui à l’Ukraine

Le 19 août 2025

Ottawa (Ontario)

Aujourd’hui, le premier ministre Mark Carney a participé à une réunion virtuelle de la Coalition des volontaires aux côtés du président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskyy.

La Coalition a discuté de la rencontre qui s’est tenue hier entre le président Trump, des dirigeants européens, le secrétaire général de l’OTAN et le président Zelenskyy. Les dirigeants ont salué l’ouverture des États-Unis à offrir des garanties de sécurité afin de favoriser la paix et la sécurité à long terme en Ukraine et en Europe.

Cette façon de faire concorde avec le principe selon lequel il ne faut prendre aucune décision concernant l’Ukraine sans l’Ukraine ni aucune décision concernant l’Europe sans l’Europe.

Le premier ministre a affirmé l’engagement inébranlable du Canada à soutenir ces efforts, qui doivent être renforcés par d’autres démarches diplomatiques, des pressions militaires et économiques soutenues sur la Russie pour qu’elle mette fin à son agression, une collaboration étroite avec le président Zelenskyy dans l’élaboration de garanties de sécurité robustes et crédibles ainsi qu’un soutien militaire et financier supplémentaire pour l’Ukraine.

En outre, en tant que coprésident de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens, le Canada intensifiera ses efforts de concert avec l’Ukraine, ses partenaires européens et les États-Unis pour obtenir le retour immédiat et sans condition des enfants ukrainiens. Le Canada salue également le nouvel appel que la première dame des États-Unis, Melania Trump, a lancé au président Poutine afin qu’il tienne compte du sort des enfants et mette fin à cette guerre.