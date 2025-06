PM Déclaration concernant le décès de l’honorable Marc Garneau

Le 4 juin 2025

Ottawa (Ontario)

« Aujourd’hui, je me joins aux Canadiens et aux Canadiennes pour pleurer la perte de l’honorable Marc Garneau, officier de marine, astronaute et serviteur de la population canadienne de grande distinction.

« Marc est entré dans l’histoire en tant que premier Canadien à aller dans l’espace, inspirant toute une génération par son courage et son intelligence. Marc a été nommé Compagnon de l’Ordre du Canada, notre plus haute distinction civile. Après une brillante carrière dans la Marine royale canadienne et à la tête de l’Agence spatiale canadienne, Marc a entrepris sa carrière publique en faisant preuve du même dévouement et du même sens du devoir.

« En tant que député, ministre des Transports et ministre des Affaires étrangères, Marc s’est efforcé de bâtir un Canada plus fort et plus sûr, toujours guidé par un objectif profond et inébranlable. Il croyait au progrès, à la science, à l’intégrité et à l’humilité. Marc a mené chacun de ses dossiers avec le sens du leadership, la détermination et la force tranquille qui le caractérisaient, qu’il s’agisse de renforcer la sécurité aérienne dans les zones de conflit ou de négocier la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor.

« Pour ceux qui travaillaient à ses côtés, Marc était un collègue et un ami de confiance. Pour l’ensemble des Canadiens et Canadiennes, il était un symbole de fierté nationale et de ce qu’il nous est possible d’accomplir.

« J’adresse mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à ses collègues et à tous les Canadiens et Canadiennes qui ont trouvé en lui une source d’inspiration. Avec les services qu’il a rendus à la population, l’excellence dont il a fait preuve et les valeurs canadiennes qu’il incarnait, Marc nous laisse un héritage formidable. »