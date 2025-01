Déclaration du premier ministre à l’occasion du Nouvel An

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion du Nouvel An :

« Ce soir, chez nous comme ailleurs dans le monde, les Canadiens se réuniront avec leur famille et leurs amis pour marquer l’arrivée du Nouvel An. Ils profiteront également de l’occasion pour réfléchir à l’année qui s’achève et regarder vers l’avenir avec un espoir et un optimisme renouvelés.

« En 2024, les Canadiens ont fait ce qu’ils font de mieux. En effet, nous avons su rester unis, nous entraider et traverser ensemble les bons et les mauvais moments. Le gouvernement du Canada a lui aussi œuvré à améliorer la vie des Canadiens et à donner une chance équitable à chaque génération.

« Avec le Fonds pour accélérer la construction de logements, nous accélérons la création de 750 000 nouveaux logements au cours de la prochaine décennie et prenons des mesures pour que le logement reste abordable. Nous agissons aussi pour protéger les locataires contre les loyers injustes et pour faire en sorte que le paiement des loyers soit pris en compte dans la détermination des cotes de crédit. De plus, nous identifions des terrains publics où de nouveaux logements pourront être construits à travers le pays.

« Cet automne, nous avons annoncé que nous remettons plus d’argent dans vos poches en vous accordant un congé de la TPS/TVH pendant deux mois. Il s’agit d’un congé de taxe pour tous les Canadiens afin qu’ils puissent économiser sur des articles essentiels comme des produits d’épicerie, des collations et des vêtements pour enfants. Avec plus d’argent en poche, vous pouvez acheter ce dont vous avez besoin et épargner pour ce dont vous avez envie.

« En cette nouvelle année, nous continuerons à renforcer la classe moyenne. Au cours de la dernière année, nous avons augmenté l’Allocation canadienne pour enfants et lancé le Régime canadien de soins dentaires, qui a déjà aidé plus de 1,2 million de Canadiens à consulter un dentiste. Nous poursuivons également nos progrès dans la mise en place de l’assurance-médicaments, qui prévoit la gratuité complète des contraceptifs et de certains médicaments contre le diabète, comme l’insuline.

« Ce soir, à l’approche du décompte qui nous mènera à minuit, j’invite tous les Canadiens à se joindre à moi pour célébrer tout ce que nous avons accompli ensemble en 2024 et pour contempler la perspective d’un avenir meilleur et plus équitable dans la nouvelle année.

« Bonne année, Canada! »