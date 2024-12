Quand Ford utilise la Disposition de Dérogation, ce n’est pas un jeu, mais un danger

Récemment, en passant par une communauté du Nord, je me suis arrêté chez une résidente de ma circonscription pour l’aider à régler certains problèmes. En arrivant, j’ai remarqué que ses enfants jouaient à un vieux jeu de cartes français appelé Mille Bornes. On gagne une manche en étant la première équipe à parcourir 1000 kilomètres. L’équipe qui atteint 5000 kilomètres en premier gagne la partie.

Les enfants adorent ce jeu parce qu’ils peuvent causer des ennuis à leurs adversaires avec des cartes de dangers comme les limitations de vitesse, les feux rouges, les pannes d’essence, les crevaisons et les accidents. L’équipe affectée doit jouer, à son tour, une carte de réparation et ensuite un feu vert pour repartir. Quel enfant ne prend pas plaisir à taquiner ses frères, sœurs ou amis comme ça?

Mais il y a aussi quatre cartes spéciales de protection qui peuvent être jouées contre les attaques. Ces cartes rendent l’équipe immune à certains dangers, renversent la situation et rapportent des points bonus. En tirer une donne l’impression d’être invincible, comme si on portait une armure invisible.

Ah, que de bons souvenirs de mes propres parties où je faisais enrager mes frères!

Après ma visite, en reprenant la route, je me suis demandé : est-ce que Doug Ford a déjà joué à ce jeu? Peut-être qu’il aimait, lui aussi, comploter avec ses amis pour manipuler les cartes et savourer la victoire. Mais le problème, c’est que Mille Bornes n’est qu’un jeu. Dans la politique, Ford semble jouer une version différente, où il utilise la carte de la disposition de dérogation pour rendre ses lois intouchables, même par les tribunaux.

Doug Ford semble presque impatient de l’utiliser. Comme l’a écrit Edward Keenan dans le Toronto Star du 6 décembre 2024 : « There was a time — for 36 years after the Charter came into effect — in which this provision was rarely used outside of Quebec and never used in Ontario. Then came Ford, who in six years has invoked it three times, passed two of those into law (before repealing one and seeing another struck down by a court on different grounds). And now Ford is talking about doing it a fourth time. »

On sait tous que Ford veut invoquer la disposition pour s’attaquer aux campements de sans-abris. À Kitchener, la région de Waterloo a essayé de démanteler un campement de 50 personnes. Mais un juge a statué que cette expulsion violait les droits constitutionnels, car les résidents n’avaient nulle part où aller. Le tribunal a dit que, faute d’autres options, les gens ont le droit de trouver un abri pour leur sécurité. Après tout, tout le monde doit être quelque part.

Ford n’a pas apprécié cette décision. Il a répondu : « We’re going to challenge that; we’re going to challenge that court case. Because you can’t have people setting up encampments in beautiful neighbourhoods. »

Ce problème dépasse Waterloo. On le voit partout en Ontario, y compris dans le Nord. La crise du logement abordable est un problème de longue date, et Ford échoue à répondre à ses propres objectifs. L’échec est monumental.

Alors, c’est quoi sa solution? Démolir les campements, forçant les sans-abris à partir ailleurs. Mais où? Il n’y a pas assez d’abris pour tout le monde. C’est mettre la charrue avant les bœufs. La priorité devrait être la santé et la survie des individus, pas les promenades de chiens dans les parcs.

Même la vérificatrice générale a critiqué Ford pour sa gestion. Le Trillium News du 3 décembre 2024 rapporte : « The Auditor General found that the government has made no attempt to determine if anyone will die or not as a result of the site closures. » Cette indifférence est troublante.

Ford a demandé aux municipalités de lui écrire pour l’encourager à légiférer, y compris à utiliser la disposition de dérogation. Mais ça ne fait que démontrer un manque de respect pour les municipalités et les sans-abris.

En même temps, Ford a présenté le projet de loi 223 pour criminaliser la consommation de drogues en public avec des amendes allant jusqu’à 10 000 $ ou six mois de prison. Sérieusement? Ces gens n’ont même pas 1000 $, encore moins 10 000 $. Cette approche ne fera qu’encombrer les tribunaux et aggraver la crise.

Comme Doug Ford le dit lui-même : « Enough is enough. » Les Ontariens en ont assez des jeux politiques. Ce n’est pas une partie de Mille Bornes. Nous avons besoin de solutions concrètes : créer plus d’abris, accélérer la construction de logements pour tous, protéger les terres agricoles et investir dans des programmes efficaces.

Créer immédiatement des programmes de lancement efficaces à court terme pour établir des abris essentiels et des sites d’injection supervisée qui soient adaptés aux communautés de toutes tailles et de toutes localisations géographiques.

Accélérer la construction de nouveaux logements pour répondre à un large éventail de besoins, et pas seulement des maisons unifamiliales haut de gamme pour les plus riches.

Construire un bassin de main-d’œuvre qualifiée. Former davantage de travailleurs et prioriser l’immigration de personnes ayant des compétences dans les métiers en forte demande.

Encourager l’utilisation de matériaux de construction innovants, de techniques modernes et de conceptions architecturales pour maximiser la productivité.

Favoriser le réaménagement efficace des terrains urbains existants plutôt que d’empiéter sur les terres agricoles de premier ordre.

Suivre les recommandations de la vérificatrice générale pour mettre en œuvre plus de transparence et d’intégrité dans l’approbation des arrêtés ministériels d’aménagement (MZOs).

Inciter les municipalités et les promoteurs à développer des programmes qui récompensent les efforts visant à répondre aux besoins variés en matière de construction de logements, sans compromettre les terres agricoles productives et les espaces environnementaux essentiels comme la Ceinture de verdure.

Doug Ford doit cesser de jouer avec les vies des gens. Il est temps de bâtir une province où tout le monde peut vivre dignement.

