Déclaration du premier ministre à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation :

« En cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, aussi appelée Journée du chandail orange (en anglais seulement), nous reconnaissons les conséquences profondes et douloureuses du système des pensionnats sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis dans notre pays. Nous nous souvenons des enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Nous rendons hommage aux Survivants, qui ont subi des abus indescriptibles. Nous sommes à l’écoute de leurs expériences et de leurs histoires, et nous nous engageons à nouveau sur la voie commune de la réconciliation.

« Entre 1867 et 1996, le système fédéral des pensionnats a retiré de force plus de 150 000 enfants inuits, métis et des Premières Nations de leur famille et de leur communauté, et les a privés de leur culture, de leur langue et de leur identité. Plusieurs ont subi des années de traumatisme et de souffrance aux mains des responsables de ces institutions. La réconciliation ne se limite pas à jeter un regard en arrière et à comprendre les erreurs du passé : il s’agit également de comprendre qu’elles nous façonnent encore aujourd’hui.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à accompagner les communautés autochtones sur la voie de la guérison, et sa priorité est de les soutenir à chaque étape de leur cheminement. En effet, nous poursuivrons notre collaboration avec elles afin de les aider à recenser les enfants qui ne sont pas revenus des pensionnats, à repérer et à commémorer les lieux de sépulture anonymes et à rendre hommage aux disparus. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de notre volonté à donner suite aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation. Plus tôt cette année, nous avons également annoncé du financement afin de lutter contre le négationnisme des pensionnats et de perpétuer le souvenir de ce qui s’est passé dans le cadre de ce système déplorable, afin que l’histoire ne se répète jamais.

« Aujourd’hui et tous les jours, j’invite les Canadiens à réfléchir aux séquelles irréversibles des pensionnats, à participer aux activités organisées par des Autochtones dans leurs communautés dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, à en apprendre davantage sur les récits des Survivants et à porter un vêtement orange en hommage à chaque enfant qui a souffert ou perdu la vie. Réfléchissons à la façon dont chacun d’entre nous peut contribuer à bâtir un pays meilleur – et un monde meilleur – grâce à la vérité et à la réconciliation. »