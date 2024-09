La province renomme la Médaille du mérite civique de l’Ontario

Aujourd’hui, à l’occasion du deuxième anniversaire du décès de feu Sa Majesté la reine Elizabeth II, le gouvernement provincial renomme la Médaille du mérite civique de l’Ontario en Médaille du mérite civique de l’Ontario de la Reine Elizabeth II. Le changement de nom de cette médaille provinciale du mérite célèbre le lien entre les personnes qui se voient décerner cet honneur et le sens du devoir de feu Sa Majesté ainsi que sa vie de service exemplaire.

La Médaille du mérite civique de l’Ontario a été remise pour la première fois par la reine Elizabeth II lors d’une visite royale en Ontario en 1973. Depuis, 573 Ontariennes et Ontariens ont reçu cet honneur, en reconnaissance des nombreux changements positifs qu’ils ont apportés à leur communauté et de leur contribution à l’édification d’une province plus forte.

« Le nouveau nom de cette distinction honorifique rend hommage aux liens étroits qui se sont tissés entre feu Sa Majesté et notre province au cours de son long et extraordinaire règne », a déclaré l’honorable Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l’Ontario. « La médaille renommée garantira que son héritage de service continuera d’inspirer les bénévoles et les dirigeants civiques de l’Ontario pour les générations à venir. »

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 janvier 2025 et les Ontariens sont encouragés à soumettre des candidatures par le biais du portail de candidature du programme. Proposer la candidature d’une personne est facile et peut se faire en trois étapes : rassembler les informations requises, créer un compte sur le Portail des distinctions et prix de l’Ontario et soumettre la demande sur le portail.

« Feu Sa Majesté la Reine Elizabeth II a mené une vie de leadership et de service exceptionnel », a déclaré Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme. « La nouvelle désignation de la Médaille du mérite civique de l’Ontario permettra de perpétuer l’héritage de Sa Majesté à travers cette médaille provinciale du mérite et ses récipiendaires. »

Pour être admissible à cet honneur, les personnes proposées doivent être des Ontariennes et des Ontariens modèles qui font preuve de civisme, d’intégrité et de leadership au sein de leur communauté. La personne proposée doit résider en Ontario et avoir contribué à des domaines importants pour feu la Reine Elizabeth II, tels que l’environnement, les arts et la culture, les personnes âgées, l’éducation et la jeunesse, l’engagement communautaire et civique, les soins de santé et les hospices, les clubs sociaux, l’histoire et le patrimoine, les sports et les loisirs, la foi ou les soins aux animaux.