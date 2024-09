Des dépanneurs partout en Ontario peuvent maintenant vendre de la bière, du vin, du cidre et des boissons alcoolisées prêtes à boire

À compter d’aujourd’hui, tous les dépanneurs titulaires d’un permis en Ontario peuvent vendre de la bière, du cidre, du vin et des boissons alcoolisées prêtes à boire. Il s’agit de la plus importante amélioration du choix et de la commodité pour les consommateurs dans le secteur de la vente d’alcool dans la province depuis la fin de la prohibition, il y a maintenant presque 100 ans. En date du 5 septembre, il y a 4 187 dépanneurs en Ontario autorisés à vendre des boissons alcoolisées, près de 3 000 autres détaillants autorisés et des options de commande pour emporter offertes dans les bars et restaurants titulaires d’un permis.

« L’expansion d’aujourd’hui concrétise la promesse du gouvernement de faire en sorte que la population de l’Ontario bénéficie du choix et de la commodité qui sont offerts dans le reste du Canada », a déclaré le premier ministre Doug Ford. « Avec l’annonce d’aujourd’hui, nous créons également de nouvelles possibilités pour la production ontarienne de bière, vin et boissons prêtes à boire de classe mondiale, ainsi que pour la vente de ces produits dans près de 4 200 dépanneurs dans la province. »

L’expansion progressive du marché par le gouvernement, qui a commencé plus tôt cette année, accroît le choix et la commodité pour les consommateurs partout en Ontario, soutient les entreprises et contribue à promouvoir les producteurs de boissons fabriquées en Ontario. D’ici la fin d’octobre 2024, dans le cadre du plan du gouvernement en vue d’étendre la vente d’alcool, l’ensemble des dépanneurs, épiceries et grandes surfaces admissibles pourront vendre de la bière, du cidre, du vin et des boissons alcoolisées prêtes à boire, s’ils le souhaitent.

« Les gens ont désormais plus d’options pour soutenir, de façon responsable et pratique, les brasseries et établissements vinicoles locaux de l’Ontario encore plus près de chez eux, et ce, quelle que soit la boisson qu’ils préfèrent. L’annonce faite aujourd’hui marque un autre jalon concernant l’engagement du gouvernement à accroître le choix et la commodité pour les consommateurs », a indiqué Peter Bethlenfalvy, ministre des Finances. « Notre vision pour améliorer le marché, qui appuie les détaillants, les producteurs et les travailleurs de l’industrie de l’alcool de l’Ontario, est devenue réalité grâce aux gens et aux entreprises partout dans la province. »

Le gouvernement autorise également de façon permanente le transfert de vin et de spiritueux entre les établissements d’un même propriétaire ou de titulaires de permis affiliés afin d’aider les bars et restaurants à gérer efficacement leurs stocks. Il autorise les épiceries et dépanneurs titulaires d’un permis à étaler l’alcool dans diverses sections de leur magasin, tout en maintenant les exigences en matière d’espace d’étalage pour les petits producteurs et les politiques visant à assurer la vente sécuritaire et responsable d’alcool.

Le gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) et The Beer Store, en plus de consulter et de rencontrer les partenaires de l’industrie, les producteurs locaux de boissons alcoolisées et d’autres parties prenantes alors qu’il finalise le lancement de ce nouveau marché.