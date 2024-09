L’Ontario rend hommage aux travailleurs à l’occasion de la fête du Travail

David Piccini, ministre du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, a fait la déclaration suivante à l’occasion de la fête du Travail :

« Aujourd’hui, en ce jour de la fête du Travail, nous rendons hommage aux travailleurs qui bâtissent notre province et propulsent notre économie. Vous êtes le pilier de l’Ontario et la force motrice derrière notre succès collectif.

Sous la direction du premier ministre Doug Ford, notre gouvernement a une vision ambitieuse pour construire les maisons, les autoroutes, les hôpitaux et toutes les infrastructures dont notre province en pleine croissance a besoin. Les travailleurs sont au cœur même de cette vision. Pour façonner l’avenir que nous voulons, il faut le bâtir.

Fort d’un partenariat solide avec les organisations syndicales, l’Ontario se distingue au pays par ses politiques en faveur des travailleurs, avec des mesures inédites au Canada pour les soutenir et protéger, notamment l’interdiction d’exiger des antécédents professionnels au Canada dans les offres d’emploi; l’obligation de fournir des produits menstruels sur les grands chantiers de construction; l’exigence de maintenir les toilettes mises à la disposition des travailleurs propres et sanitaires — assurant des toilettes propres partout, des bureaux de Bay Street aux chantiers de construction.

Nous protégeons la santé et le bien-être des travailleurs et des héros de première ligne en instaurant les amendes les plus élevées au Canada, pour les employeurs qui exploitent les travailleurs et en réduisant la durée de service requise à 10 ans pour obtenir la couverture médicale du cancer de la peau présomptif pour les pompiers, les enquêteurs d’incendie et les pompiers luttant contre les feux de végétation — ce qui en fait la durée de service la plus courte au Canada.

En réunissant les syndicats et l’industrie, nous ouvrons de nouvelles voies vers l’emploi et mettons en relation les chercheurs d’emploi avec les employeurs. Nous avons tenu notre promesse de mettre en place des services d’emploi simplifiés, axés sur les résultats, dans le cadre du Renouvellement des services d’emploi, dans chaque région de la province, afin de connecter les Ontariennes et Ontariens vulnérables à des emplois stables et épanouissants. Nous augmentons le salaire minimum à 17,20 $ l’heure, le deuxième plus élevé au Canada. Nous accroissons la main-d’œuvre de l’Ontario en formant près de 600 000 travailleurs par l’entremise du Fonds pour le développement des compétences (FDC) — et nous avons annoncé la plus grande ronde de financement à ce jour, avec jusqu’à 260 millions de dollars pour former et accompagner la montée en compétences des travailleurs dans des carrières recherchées telles que la construction, la fabrication et les soins de santé.

De concert avec les partenaires syndicaux, l’Ontario met en place une meilleure formation, de meilleurs emplois et des salaires plus élevés pour les travailleurs de toute la province

Aujourd’hui, à l’occasion de la fête du Travail, et tous les jours, notre gouvernement est fier de se tenir aux côtés des travailleurs qui construisent un avenir meilleur pour l’Ontario.