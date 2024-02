Joignez-vous à l’Université de l’EMNO pour la Série de conférences de la rectrice célébrant la joie de la médecine familiale

Le 1er février, la Série de conférences de la rectrice de l’Université de l’EMNO célébrera un aspect méconnu de la médecine familiale : la joie!

Cet événement virtuel, ouvert à la population étudiante canadienne en médecine et à toute personne qui envisage une carrière dans ce domaine, a pour thème Reviving the Heart of Health Care: The Joy of Practising Family Medicine (Revivifier le cœur des soins de santé : la joie d’exercer la médecine familiale). Huit médecins se regrouperont pour parler des possibilités que présente une carrière en médecine familiale. La Série montrera pourquoi la médecine familiale demeure une carrière qui vaut la peine d’être choisie, explorera ses défis et mettra en évidence pourquoi, plus que jamais, au Canada, et en particulier dans le Nord de l’Ontario, la population étudiante en médecine devrait se spécialiser en médecine familiale.

Planifié par des étudiants en médecine, cet événement annuel est organisé par le Conseil étudiant de l’Université de l’EMNO.

« À l’Université de l’EMNO, la population étudiante a la chance d’être grandement exposée à la médecine familiale. Par conséquent, nous finissons par apprécier le domaine ainsi que le rôle vital des médecins de famille dans le système de santé. Lorsque le Conseil étudiant de l’Université de l’EMNO a dû choisir le thème de la série, nous avons jugé important de braquer les projecteurs sur la médecine familiale et de disséquer les plus récents défis dans le domaine, tout en soulignant les nombreuses raisons pour lesquelles il vaut la peine de faire carrière en médecine familiale » a déclaré Julie Leroux, présidente du Conseil étudiant de l’Université de l’EMNO.

Les conférenciers sont le Dr Michael Green, président du Collège des médecins de famille du Canada, et la Dre Mekalai Kumanan, présidente de l’Ontario College of Family Physicians. Trois médecins de famille et trois résidents de l’Université de l’EMNO se joindront à eux. Les membres du groupe d’experts représentent des communautés du grand campus de l’Université de l’EMNO qui s’étend de Huntsville à Dryden en passant par Kapuskasing.

L’Université de l’EMNO enregistre constamment le plus fort taux de diplômés en médecine qui choisissent la médecine familiale, c.-à-d., presque 50 pour cent.

« C’est un immense gain pour le Nord que la majorité de notre population étudiante en médecine choisis d’exercer la médecine familiale, a affirmé la Dre Sarita Verma, rectrice, vice-chancelière, doyenne et PDG de l’Université de l’EMNO. En tant que fière médecin de famille qui a prodigué des soins complets pendant plus de 30 ans, je suis bien placée pour savoir que cette profession offre des possibilités étonnantes. Nous le montrons dans les occasions d’apprentissage en milieu communautaire offertes par l’Université de l’EMNO. Beaucoup d’étudiantes et étudiants en médecine, résidentes et résidents et membres du corps professoral trouvent qu’une carrière en médecine familiale est enrichissante. Les médecins de famille peuvent exercer n’importe où, ont une série de compétences avancées et adaptables, et peuvent donner suite à leurs propres intérêts dans leur champs d’exercice. »

La Série de conférences de la rectrice aura lieu virtuellement le jeudi 1er février 2024 de 18 h à 21 h HNE. L’événement est ouvert à la population étudiante en médecine canadienne et à toute personne qui s’intéresse à une carrière dans ce domaine. Regardez-la en direct sur YouTube @NOSMtv. Consultez nosm.ca pour voir le programme complet.