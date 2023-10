L’Ontario publie la toute première stratégie de transport maritime

le gouvernement de l’Ontario a publié le document intitulé L’avenir de l’économie des Grands Lacs: Stratégie ontarienne relative au transport maritime, qui décrit les mesures que la province prendra pour renforcer la position de l’Ontario en tant que chef de file dans le domaine du transport maritime. Cette stratégie, qui s’inscrit dans le cadre du plan du gouvernement visant à bâtir l’Ontario, créera davantage d’emplois, de commerce et de débouchés économiques pour l’avenir.

« Relié à nos réseaux ferroviaires et routiers, le secteur maritime joue un rôle essentiel dans la circulation quotidienne des marchandises, des personnes et de notre économie », a déclaré Prabmeet Singh Sarkaria, ministre des Transports. « Alors que nous continuons à bâtir un Ontario plus fort, la nouvelle stratégie maritime est une occasion passionnante de développer l’industrie du transport maritime, de créer davantage d’emplois bien rémunérés et d’attirer de nouveaux investissements dans notre province en pleine croissance. »

La stratégie à quatre piliers servira de base à la construction d’un secteur maritime solide et durable qui fera de l’Ontario un territoire de premier plan dans les années à venir. Elle décrit plus de 14 actions à court et à long terme, notamment:

Création du Bureau ontarien des partenariats et du développement pour le transport maritime, chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie, d’être le principal interlocuteur des parties prenantes du secteur et de faire connaître les priorités du secteur maritime de l’Ontario.

Renforcer les liaisons entre le transport maritime et les autres modes de transport afin d’assurer la mobilité des personnes et d’accélérer l’acheminement des marchandises vers les marchés.

Travailler en étroite collaboration avec les partenaires industriels publics et privés afin d’attirer et de retenir davantage de travailleurs dans le secteur, notamment en offrant des possibilités de stages nouvelles et élargies.

Exploiter des technologies vertes, à faibles émissions de carbone et à carburants alternatifs, qui soutiendront un secteur maritime et un réseau de transport plus durables sur le plan environnemental.

Ce travail s’appuie sur les quatre plans régionaux de transport de l’Ontario: pour la région élargie du Golden Horseshoe, le Nord, le Sud-Ouest et l’Est de l’Ontario. Ces plans ont été élaborés pour répondre aux besoins uniques en matière de transport de la population en croissance rapide de l’Ontario, y compris l’engagement d’améliorer le rendement et la durabilité du secteur maritime.

« Au cours des 18 derniers mois, nous avons entendu les propriétaires de ports, les constructeurs de navires, les partenaires autochtones, les entreprises locales, les conseils et les exploitants touristiques, et bien d’autres, nous parler des besoins et des possibilités uniques du secteur maritime de l’Ontario », a déclaré Hardeep Singh Grewal, adjoint parlementaire du ministre des Transports. « Cet important retour d’information a permis d’élaborer cette stratégie qui donnera un nouveau souffle au secteur. Je me réjouis de continuer à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour développer ce secteur important pour notre économie. »

L’avenir de l’économie des Grands Lacs: Stratégie ontarienne relative au transport maritime est un document évolutif et vivant qui sera continuellement mis à jour et amélioré afin de répondre aux besoins du secteur et de notre économie en pleine croissance. La province continuera à travailler en étroite collaboration avec les experts de l’industrie, les parties prenantes, les partenaires autochtones, les communautés locales et le public pour aider à orienter la stratégie, et vous pouvez faire part de vos commentaires directement ici.