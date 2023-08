L’Ontario élargit l’accès aux services de sages-femmes

Le gouvernement de l’Ontario investit 8,27 millions de dollars pour offrir de nouveaux services de sages-femmes et élargir ceux qui existent dans la province, afin d’aiguiller plus rapidement des milliers de familles ontariennes vers des soins dans leur propre collectivité. Ce financement comprend 4,82 millions de dollars pour élargir les services de sages-femmes dans les centres de santé communautaire, les hôpitaux, les équipes de santé familiale et les cabinets existants de sages-femmes, ainsi que 3,45 millions de dollars pour appuyer de futures initiatives mises de l’avant par des fournisseurs de soins de santé afin d’élargir les services de sages-femmes dans leur collectivité.

« Notre gouvernement bâtit un système de santé plus commode et mieux connecté qui place la population en son centre et améliore son accès aux services dans chaque coin de la province, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Renforcer les services de sages-femmes et en ajouter de nouveaux assurera que les familles qui attendent un enfant et leurs nouveau-nés ont accès à des soins plus près de la maison. »

Les services seront élargis dans chaque région de la province et :

augmenteront l’accès pour les soins de grossesses à faibles risques et aux nouveau-nés tant à l’hôpital qu’à la maison;

créeront une meilleure intégration entre les sages-femmes, les soins aux nouveau-nés et les soins primaires afin d’améliorer la transition à chaque étape des soins;

mettront en contact la population avec des options de soins de santé plus adaptés culturellement — notamment des services de santé traditionnels autochtones — et amélioreront les résultats.

À compter d’aujourd’hui, les fournisseurs de soins de santé peuvent par ailleurs présenter des propositions pour recevoir du financement pour élargir l’accès aux services de sages-femmes dans les hôpitaux ou par l’entremise de soins de santé primaires prénatals et postnatals complets et prodigués en équipe. Jusqu’à 3,45 millions de dollars sont accessibles, notamment 1,45 million de dollars pour le programme des services de sages-femmes autochtones, qui inclut les sages-femmes autochtones travaillant au sein d’équipes interprofessionnelles de soins de santé primaires pour élargir les services de sages-femmes dirigés par des Autochtones dans des collectivités urbaines, rurales, nordiques et situées dans des réserves.