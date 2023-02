Kenora Justice Centre – Centre innovateur pour soutenir les communautés autochtones

Aujourd’hui, le gouvernement de l’Ontario, en collaboration avec des dirigeants autochtones, la Cour de justice de l’Ontario et des partenaires communautaires, a inauguré le Centre de justice de l’Ontario.

Conçu avec et pour la population de Kenora, le centre innovateur tiendra les contrevenants responsables de leurs actes, tout en leur fournissant des soutiens communautaires par le biais de fournisseurs de services sociaux, de santé, de logement et d’éducation. Des programmes complets seront offerts par des équipes spécialisées, y compris des organismes dirigés par des Autochtones, et des conseillers en santé mentale et traitement des dépendances.

« Dans de nombreuses collectivités de l’Ontario, on observe un système de portes tournantes avec des récidivistes qui luttent contre la pauvreté, des troubles mentaux, des dépendances, un manque de logement sûr et le chômage, a déploré le procureur général Doug Downey. Le Centre de justice de Kenora offrira des soutiens communautaires pour trouver une solution à ces problèmes, tenir les gens responsables de leurs actes, réduire le risque d’interaction future avec le système de justice et aider les victimes et les communautés à guérir des répercussions du crime. »

Les programmes et services qu’offrira le Centre de justice de Kenora serviront aussi à combattre les causes du crime tout en favorisant la guérison et l’épanouissement des adolescents et jeunes adultes à risque. Le Centre travaillera aussi avec des partenaires communautaires locaux et des Aînés pour proposer des programmes et services dirigés par des Autochtones qui faciliteront la guérison de traumatismes.

« Notre gouvernement améliore la façon dont nous administrons la justice en offrant des services de justice spécialisés, complets et culturellement appropriés, dans l’objectif d’améliorer la sécurité publique dans le Nord-Ouest, a expliqué Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones et député de Kenora-Rainy River. En transférant des aspects de notre système de justice à une solution communautaire, nous donnons toutes les chances à la guérison tout en assurant que les délinquants sont tenus responsables de leurs crimes. »

Situé dans un immeuble appartenant à Kenora Chiefs Advisory, le Centre de justice de Kenora collabore avec des partenaires communautaires et la Cour de justice de l’Ontario à la mise en place des services suivants :

Une salle d’audience conçue de manière à faciliter la réhabilitation et encourager le dialogue entre les particuliers, les juges, les Aînés, les procureurs de la Couronne, les avocats de service ou de la défense, les victimes, la police et les membres de la communauté;

Une salle de liaison culturelle ou de discussion avec des Aînés pour que les participants puissent travailler sur place avec des Aînés et des interprètes à la préparation de plans de guérison;

Des services sociaux intégrés sur place pour aider les particuliers et les familles, comme des services de logement, de soutien du revenu, de santé mentale et d’emploi;

Une salle de soins de santé primaires pour favoriser la prestation de services de santé et de traitement dirigés par des Autochtones;

Une salle de technologie pour aider les participants qui n’ont pas accès à des services fiables Internet à comparaître à des audiences de tribunaux judiciaires et administratifs ou à participer à des rendez-vous médicaux;

Des locaux pour tenir des cérémonies de purification par la fumée et une salle communautaire réservée aux cérémonies, ateliers et formations pour tous les partenaires communautaires.

« Il est crucial pour le système de justice pénale d’éliminer la surreprésentation des Autochtones dans le système, a asséné Francis Kavanaugh, Ogichidaa, Grand Council Treaty N° 3. Le Centre de justice de Kenora a été créé en collaboration avec des Aînés et la communauté pour donner la priorité à des services autochtones de guérison et de mieux-être pour les adolescents, les jeunes adultes et leurs familles. Il représente un nouveau chemin pour notre communauté. »

« Il y a de nombreux obstacles à l’accès à la justice pour les Premières Nations dans le Nord. Nous avons besoin d’approches nouvelles, innovatrices, pour nos citoyens défavorisés qui se retrouvent dans le système correctionnel, a ajouté Derek Fox, Grand Chef de Nishnawbe Aski Nation. La co-création de ce centre communautaire de justice avec le Grand Council Treaty N° 3 a produit un nouvel environnement à Kenora où les adolescents et les jeunes adultes autochtones, et leurs familles, ont accès à des services de justice dans un milieu culturellement inclusif et sensible aux traumatismes. Nous nous réjouissons de tirer les leçons de notre expérience pour créer d’autres centres dans le territoire de NAN. »

« La Cour de justice de l’Ontario se réjouit de l’ouverture du Centre de justice de Kenora. Ce centre cherche à fournir des services de justice par des moyens nouveaux et innovants, fournis principalement par des participants à la justice autochtones, et à suivre une approche fondée sur des principes de justice réparatrice en matière criminelle et dans des dossiers de personnes autochtones, a déclaré l’honorable Lise Maisonneuve, juge en chef de la Cour de justice de l’Ontario. La Cour attend avec impatience de poursuivre sa collaboration étroite avec des partenaires communautaires à l’ouverture de services de justice à la population de Kenora et à toute la population de l’Ontario.