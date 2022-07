Il sera bientôt possible de prendre rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 des enfants de six mois à moins de cinq ans

Dès 8 h le jeudi 28 juillet 2022, les parents et tuteurs d’enfants âgés de six mois à moins de cinq ans pourront prendre rendez-vous pour l’administration du vaccin pédiatrique contre la COVID-19. Les jeunes immunodéprimés âgés de 12 à 17 ans deviendront également admissibles à la prise de rendez-vous pour leur deuxième dose de rappel (cinquième dose) s’il s’est écoulé au moins six mois depuis l’administration de leur première dose de rappel (quatrième dose).

« L’approbation d’un vaccin pédiatrique à plus faible dose de Moderna donnera la chance aux familles d’offrir une couche de protection supplémentaire contre la COVID-19 à leurs plus jeunes membres, a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. Se faire vacciner demeure la meilleure défense contre la COVID-19, et j’encourage les parents qui ont des questions à communiquer avec leur fournisseur de soins de santé, l’InfoCentre provincial pour la vaccination ou le service de consultation sur les vaccins contre la COVID-19 du SickKids afin de faire un choix éclairé pour leur famille. »

Au cours des prochains jours, les vaccins pédiatriques seront distribués partout dans la province et seront accessibles dans les cliniques des bureaux de santé publique ainsi qu’auprès des pédiatres, pharmacies et fournisseurs de soins primaires participants. À compter du 28 juillet, il sera possible de prendre rendez-vous à l’aide du Portail pour la vaccination contre la COVID-19 et l’InfoCentre provincial pour la vaccination, directement auprès des bureaux de santé publique à l’aide de leur propre système de prise de rendez-vous, auprès des fournisseurs de soins primaires et pédiatres participants, ainsi que dans les pharmacies participantes et les cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones.

Nous encourageons les parents et tuteurs qui ont des questions à discuter avec leur fournisseur de soins de santé ou à téléphoner à l’InfoCentre provincial pour la vaccination au 1 833 943-3900 pour parler à un spécialiste de la santé ou à visiter le service de consultation sur le vaccin contre la COVID-19 pour prendre un rendez-vous téléphonique confidentiel avec un membre du personnel infirmier autorisé du SickKids.

« Nous savons que les vaccins contre la COVID-19 sont sécuritaires et qu’ils ont contribué à diminuer le taux d’infection dans nos collectivités tout au long de la pandémie, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Même si la plupart des enfants infectés ne présentent aucun symptôme ou des symptômes légers, certains peuvent devenir très malades et avoir besoin d’être hospitalisés. La dose du vaccin offert aux enfants âgés de six mois à moins de cinq ans est plus faible et est sécuritaire et efficace pour protéger ce groupe d’âge contre la COVID-19. Même si un enfant a déjà eu la COVID-19, la vaccination permettra d’améliorer sa réponse immunitaire et offrira une protection plus robuste. J’encourage chaque parent et tuteur à envisager de faire vacciner et protéger leurs enfants plus jeunes, en particulier s’ils sont immunodéprimés ou s’ils sont atteints d’autres problèmes de santé graves. »

Le gouvernement de l’Ontario s’assure également que les travailleurs ne perdent pas de salaire s’ils doivent s’absenter du travail en raison de la COVID-19 en prolongeant les jours de congé de maladie payés jusqu’au 31 mars 2023.

Les travailleurs admissibles continueront de recevoir jusqu’à 200 $ par jour pendant un maximum de trois jours s’ils doivent subir un test, se faire vacciner, recevoir une dose de rappel, s’auto-isoler ou prendre soin d’un membre de la famille ayant contracté la COVID-19. Le gouvernement continuera de rembourser les employeurs admissibles pour les jours de congé de maladie payés.