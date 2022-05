L’ACCP célèbre la Semaine de la santé mentale de l’ACSM

Cette semaine marque la Semaine de la santé mentale de l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), qui encourage les Canadiens à #GetReal sur la façon d’aider soi-même ainsi que les autres. L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) appuie cette initiative et encourage les Canadiens à réfléchir à la façon dont ils peuvent utiliser l’empathie pour se soutenir eux-mêmes ainsi que leur famille, leurs amis et leur communauté.

“En tant que conseillers, thérapeutes en counseling et psychothérapeutes, nous constatons de première main que le fait de s’écouter et d’écouter les autres, et de s’efforcer de comprendre sans jugement, est essentiel pour améliorer les résultats en matière de santé mentale”, a déclaré le Dr Kathy Offet-Gartner, présidente de l’ACCP. “En fait, des études ont montré que l’empathie est un facteur clé des résultats des clients en thérapie et qu’elle est davantage associée à des résultats positifs en thérapie que des méthodes de traitement spécifiques2”.

L’ACCP encourage les Canadiens à se tourner vers un conseiller, un thérapeute en counseling ou un psychothérapeute s’ils estiment avoir besoin d’un soutien en santé mentale. Pour en savoir plus ou trouver un conseiller près de chez vous, veuillez consulter le répertoire de l’ACCP des conseillers canadiens certifiés à travers le Canada à l’adresse https://www.ccpa-accp.ca/.

L’Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est une association nationale bilingue qui offre aux conseillers et aux psychothérapeutes professionnels l’accès à des programmes éducatifs exclusifs, à la certification, au perfectionnement professionnel et au contact direct avec des pairs professionnels et des groupes spécialisés. L’ACCP fait la promotion de la profession et de sa contribution à la santé mentale et au bien-être de tous les Canadiens.