L’Ontario lance le tout premier examen des maladies professionnelles

Le gouvernement de l’Ontario œuvre pour les travailleuses et les travailleurs en lançant le tout premier examen du système de reconnaissance des maladies professionnelles de la province. Mené par le Centre MAP pour des solutions de santé urbaine de l’Hôpital St. Michael de Toronto, un centre de recherche indépendant possédant une expertise dans l’étude de problèmes complexes de santé communautaire, l’examen permettra d’évaluer comment les maladies professionnelles en Ontario sont identifiées, surveillées et prévenues. L’examen apportera des changements durables pour les travailleurs blessés et leurs familles.

« Le plan priorité aux travailleurs de notre gouvernement vise à bâtir des familles plus solides, des collectivités plus prospères et un avenir où personne n’est laissé pour compte », a déclaré Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. « L’Ontario a l’un des meilleurs bilans de santé et de sécurité au pays, mais nous devons nous assurer que notre système fonctionne pour tous. J’ai chargé une équipe d’experts indépendants de trouver une voie claire pour améliorer le soutien aux travailleurs blessés et à leurs familles. Le système est en train de changer et nous allons le faire. »

En février, le ministre McNaughton a officiellement reconnu la maladie de Parkinson comme une maladie professionnelle liée à l’exposition à la poudre McIntyre au travail, ce qui a permis d’accélérer les demandes d’indemnisation des travailleurs et de leurs familles.

« Au fur et à mesure que la science progresse et que notre compréhension des maladies professionnelles évolue, nous devons nous assurer que nos systèmes de soutien restent à la hauteur », affirme Jeffery Lang, président-directeur général de la WSIB. « Il est tout à fait clair que nous avons besoin que toutes les personnes impliquées dans le système de reconnaissance des maladies professionnelles travaillent ensemble pour prévenir les maladies en premier lieu, et les identifier correctement lorsqu’elles surviennent. »

L’étude sur l’ensemble du système, dont la publication est prévue en décembre de cette année, mettra l’accent sur la recherche et la résolution des obstacles et des complexités identifiés par le Dr Paul Demers lors de l’examen indépendant des maladies professionnelles de 2020. Cela pourrait mener à une rémunération plus rapide et à mieux reconnaître les maladies liées au travail. L’équipe de recherche consultera les partenaires du système de santé et de sécurité, y compris les groupes syndicaux et les défenseurs des droits des travailleurs, les employeurs, les professionnels de la santé et les milieux concernés par la santé et la sécurité.

L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur le plan ambitieux du gouvernement visant à soutenir, à protéger et à attirer les travailleurs en faisant de la province le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille. Ce plan comprend l’introduction d’une nouvelle loi qui augmente les amendes maximales pour les entreprises qui ne protègent pas leurs travailleurs et la mise en œuvre de La prévention, ça marche, stratégie quinquennale de l’Ontario. Cette stratégie vise à faire respecter voire à dépasser les lois et les normes en matière de santé et de sécurité au travail afin d’assurer la sécurité des travailleurs, en accordant une attention particulière aux maladies professionnelles, à la santé mentale des employés, à la violence au travail et au harcèlement.