Rétablissement du service ferroviaire voyageurs entre Timmins et Toronto

Le gouvernement de l’Ontario investit 75 millions de dollars pour rétablir le service de transport ferroviaire de voyageurs dans le Nord-Est de l’Ontario, une option de transport clé qui avait été abandonnée en 2012. Le service sera réinstauré entre Timmins et Toronto, ce qui permettra de renforcer les liens avec le Nord de l’Ontario au moment où le gouvernement investit pour exploiter tout le potentiel économique des industries, des ressources et des minéraux de cette région de la province.

« La décision du gouvernement précédent de mettre fin à ce service de transport ferroviaire a eu pour incidence de couper la population et les entreprises du Nord-Est de l’Ontario du reste de la province, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Au moment où notre gouvernement met sur pied des chaînes d’approvisionnement locales qui mettent en relation les ressources, les entreprises et les travailleurs du Nord avec la production d’acier propre, de véhicules électriques et de batteries de l’avenir, nous rétablissons cette ligne de transport vitale. Nous allons de l’avant avec ce projet pour ramener le train de voyageurs dans le Nord-Est de l’Ontario. »

La province a publié une mise à jour de l’analyse de rentabilité initiale (en anglais seulement) qui décrit les options de transport ferroviaire de voyageurs entre Toronto et Timmins. L’itinéraire préconisé qui fera l’objet d’une étude de faisabilité comprend une nouvelle liaison ferroviaire avec le service de train de voyageurs Polar Bear Express à Cochrane. Cette liaison de Cochrane à Moosonee élargirait la portée de ce service essentiel à 5 300 personnes de plus.

« Le rétablissement du service de transport ferroviaire de voyageurs dans le Nord-Est est essentiel au développement économique de la région et rendra la vie des habitants du Nord beaucoup plus facile, a affirmé Caroline Mulroney, ministre des Transports. Notre gouvernement tient ses promesses envers les collectivités du Nord de l’Ontario en réalisant des investissements historiques dans les services ferroviaires, les routes, les autoroutes et les ponts afin que les habitants de la région disposent d’un réseau de transport adapté à leurs besoins. »

« Le retour du train de voyageurs à Timmins est essentiel pour la croissance et la prospérité de notre région. Il est certain qu’avec le futur terminus de Porcupine dans ce carrefour central de notre région, nous observerons des répercussions positives sur nos secteurs industriels et le tourisme, a affirmé George Pirie, maire de Timmins. Cet investissement démontre la confiance du gouvernement envers notre ville. Les résidents disposeront d’une autre option viable pour se rendre à Toronto et dans les régions au sud de la province. Ce service est essentiel pour accéder à des rendez-vous médicaux et voyager. Le train améliorera notre qualité de vie et le bien-être de notre collectivité en facilitant l’accès à Timmins et au Nord. »

Le service de transport ferroviaire de voyageurs, dont la mise en service est prévue au milieu des années 2020, sera offert en fonction de la demande saisonnière, de quatre à sept jours par semaine, et proposera aux voyageurs des options de déplacement fiables de nuit entre le Nord de l’Ontario et Toronto.