L’Ontario lance des cliniques de vaccination en milieu scolaire, des tests antigéniques rapides étendus et des masques de haute qualité pour le personnel et les étudiants

Compte tenu de la reprise de l’apprentissage en personne à partir du 17 janvier pour les élèves du palier élémentaire et secondaire, le ministre de l’Éducation Stephen Lecce, accompagné du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le D r Kieran Moore, a annoncé la mise en place de centres de vaccination dans les écoles pour les jeunes et le personnel, ainsi qu’un déploiement significatif de tests de dépistage antigéniques rapides. Ces nouvelles mesures s’appuient sur la fourniture par la province de millions de masques d’excellente qualité pour le personnel et les élèves et de milliers d’unités de filtration HEPA supplémentaires.

« Nous prenons à bras-le-corps les défis particuliers liés au variant Omicron tout comme nous mettons tout en œuvre pour soutenir l’apprentissage en personne, a déclaré le ministre Lecce. Notre gouvernement ne tient rien pour acquis, c’est pourquoi nous mettons en place des centres de vaccination dans les écoles, que nous distribuons des millions de tests de dépistage antigéniques rapides et que nous avons fourni des masques N95 sans test d’ajustement pour le personnel et des masques à trois épaisseurs pour les élèves. »

La vaccination est le moyen le plus efficace dont dispose la province pour lutter contre le variant Omicron hautement transmissible. Les taux actuels de vaccination chez les jeunes âgés de 12 à 17 ans sont encourageants, avec plus de 82 % d’entre eux ayant reçu deux doses. Chez les enfants âgés de cinq à 11 ans, près de 50 % ont reçu leur première dose d’un vaccin contre la COVID-19, mais nous devons redoubler d’efforts pour encourager et soutenir la vaccination. C’est pourquoi, l’Ontario mettra en place des centres de vaccination dans les écoles lorsque les élèves reprendront l’apprentissage en personne. Afin d’encourager davantage la vaccination volontaire des enfants âgés de 5 à 11 ans, le gouvernement a demandé aux conseils scolaires de travailler avec leurs bureaux de santé publique (BSP) locaux pour offrir des séances de vaccination durant la journée d’école, autrement dit, pendant les heures d’enseignement. Les conseils scolaires devraient également travailler avec leurs BSP locaux afin de communiquer aux familles des documents et toute autre information qui leur seront utiles, telles que les ressources indiquées à l’adresse https://covid-19.ontario.ca/fr/covid-19-vaccination-pour-les-enfants-et-les-jeunes.

Dans les jours qui suivent, les parents recevront un formulaire leur donnant la possibilité d’octroyer aux bureaux de santé publique, de manière sûre et pratique, le pouvoir de vacciner leur enfant dans un centre de vaccination à l’école.

Pour contribuer à stabiliser les effectifs et la participation des élèves, le gouvernement fournira également des tests de dépistage antigéniques rapides pour les élèves et le personnel des écoles du palier élémentaire et secondaire, ainsi que pour les enfants et le personnel des services de garde d’enfants, à compter de la semaine du 17 janvier. Le plan de l’Ontario visant la réouverture sécuritaire des écoles inclut ce qui suit : plus de 3,9 millions de tests de dépistage antigéniques rapides sont en cours d’expédition aux conseils scolaires cette semaine, et d’autres tests seront livrés la semaine prochaine. Ces tests sont destinés aux personnes symptomatiques, qui devront réaliser deux dépistages rapides à 24 heures d’intervalle et pourront retourner en classe si les résultats sont négatifs.

Les mesures supplémentaires suivantes sont également mises en place pour préparer la reprise de l’apprentissage en personne :

Masques d’excellente qualité : accès à plus de dix millions de masques N95 sans test d’ajustement pour l’ensemble du personnel des secteurs de l’éducation et des services de garde d’enfants (l’Ontario étant la seule province à le faire) avec plus de quatre millions de masques en tissu à trois épaisseurs récemment expédiés en vue de leur utilisation dans les écoles.

accès à plus de dix millions de masques N95 sans test d’ajustement pour l’ensemble du personnel des secteurs de l’éducation et des services de garde d’enfants (l’Ontario étant la seule province à le faire) avec plus de quatre millions de masques en tissu à trois épaisseurs récemment expédiés en vue de leur utilisation dans les écoles. Amélioration de la ventilation : déploiement de 3 000 unités autonomes de filtration HEPA dans les locaux d’apprentissage, qui fait fond sur les mesures d’amélioration déjà apportées à la ventilation dans chaque école de l’Ontario, comprenant les quelque 70 000 unités de filtration HEPA et autres appareils de ventilation déjà fournis et la mise à jour de la ventilation mécanique.

déploiement de 3 000 unités autonomes de filtration HEPA dans les locaux d’apprentissage, qui fait fond sur les mesures d’amélioration déjà apportées à la ventilation dans chaque école de l’Ontario, comprenant les quelque 70 000 unités de filtration HEPA et autres appareils de ventilation déjà fournis et la mise à jour de la ventilation mécanique. Dépistage plus rigoureux : mise en place d’exigences de dépistage actualisées et plus rigoureuses visant les élèves et le personnel, y compris la confirmation quotidienne sur place que le questionnaire de dépistage a été rempli.

mise en place d’exigences de dépistage actualisées et plus rigoureuses visant les élèves et le personnel, y compris la confirmation quotidienne sur place que le questionnaire de dépistage a été rempli. Financement historique : accès des conseils scolaires à 1,6 milliard de dollars de ressources pour se protéger contre la COVID-19, comprenant des mesures de soutien en matière de santé mentale, de technologie, d’accès à plus de 2 350 membres de personnel enseignant additionnels et de ventilation.

: accès des conseils scolaires à 1,6 milliard de dollars de ressources pour se protéger contre la COVID-19, comprenant des mesures de soutien en matière de santé mentale, de technologie, d’accès à plus de 2 350 membres de personnel enseignant additionnels et de ventilation. Accès à des éducatrices et éducateurs additionnels : accès au personnel enseignant à la retraite pendant une période plus longue, en vertu d’une entente conclue récemment avec la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, et accès également aux candidats en première année d’un programme de formation à l’enseignement, s’ils sont jugés admissibles.

accès au personnel enseignant à la retraite pendant une période plus longue, en vertu d’une entente conclue récemment avec la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, et accès également aux candidats en première année d’un programme de formation à l’enseignement, s’ils sont jugés admissibles. Renforcement du regroupement en cohorte et du nettoyage : nouveaux protocoles temporaires de regroupement en cohorte visant à minimiser les contacts directs et indirects en suspendant les sports parascolaires à contact important, en mettant en place des exigences plus rigoureuses pour les repas en cohorte et en renforçant les exigences de nettoyage dans toutes les écoles.

Pour stabiliser davantage la dotation en personnel et réduire les perturbations pour les élèves, les familles et le personnel des secteurs de l’éducation et des services de garde d’enfants, le gouvernement élargit davantage l’accès à la vaccination grâce aux mesures suivantes :

Établir des plages horaires réservées au personnel des secteurs de l’éducation et des services de garde d’enfants dans une clinique de vaccination de masse, située au centre international (International Centre)

Ouvrir 10 centres de vaccination dans la région du grand Toronto et de Hamilton proposant des plages horaires dédiées au personnel des secteurs de l’éducation et des services de garde d’enfants

Encourager les bureaux de santé publique à soutenir le déploiement accéléré des doses de rappel

Plus de cinq millions d’Ontariens et d’Ontariennes ont reçu une dose de rappel, et les options de vaccination susmentionnées viennent compléter celles déjà proposées localement par les bureaux de santé publique à travers la province.

Grâce à la mise en place de ces mesures, comprenant de nouvelles options de dépistage et un accès élargi à la vaccination, ainsi qu’une amélioration continue de la ventilation, le gouvernement de l’Ontario soutient l’accès à l’apprentissage en personne et favorise une meilleure stabilité pour les élèves et les familles. L’apprentissage à distance reste disponible pour les familles qui le souhaitent.

« L’apprentissage en personne est essentiel à la santé mentale et au bien-être de nos enfants et de nos jeunes, a déclaré le Dr Moore. Face aux défis particuliers posés par le variant Omicron, mon équipe et moi-même continuerons à travailler avec le secteur de l’éducation pour passer en revue toutes nos directives et toutes les normes environnementales, sanitaires, de nettoyage et de ventilation afin de veiller à ce que nos écoles restent aussi sécuritaires que possible pour tous. »