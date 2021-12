Déclaration du premier ministre à l’occasion de Noël

Le 24 décembre 2021

Ottawa (Ontario)

Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd’hui la déclaration suivante à l’occasion de Noël :

« Joyeux Noël à tous! Aujourd’hui, notre famille se joint aux chrétiens à travers le pays et ailleurs dans le monde pour célébrer la naissance de Jésus Christ et son message de compassion, d’amour et d’altruisme.

« En tant que famille, nous nous réunissons habituellement pour partager des repas avec nos proches, échanger des cadeaux autour du sapin de Noël et, surtout, créer des souvenirs ensemble. Noël est également l’occasion de réfléchir aux nombreuses contributions que les chrétiens ont apportées, et continuent d’apporter, aux communautés partout au pays. Encore une fois cette année, nous sommes confrontés aux répercussions de la pandémie de COVID-19 durant le temps des Fêtes. Malgré cela, les Canadiens continuent de faire preuve de générosité, de bonté et d’espoir pour traverser cette période difficile. De plus, ils trouvent différentes façons de célébrer, d’aider les gens dans le besoin et de redonner à leur communauté.

« Aujourd’hui, nous réfléchissons aux défis de la dernière année et aux progrès que nous avons réalisés. Cette année a marqué le début de la plus vaste campagne de vaccination de l’histoire de notre pays. Alors que nous terminons la lutte contre la COVID-19, continuons de suivre les consignes de santé publique durant les célébrations de Noël afin de protéger nos communautés et nos héros de première ligne. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, j’encourage tous les Canadiens admissibles à se faire vacciner et à recevoir leur dose de rappel.

« Pendant les Fêtes, nous prenons aussi le temps de penser aux braves membres des Forces armées canadiennes qui servent ici au Canada et à l’étranger. Ils continuent de faire des sacrifices extraordinaires pour assurer notre sécurité, défendre nos valeurs et protéger notre mode de vie.

« De notre famille à la vôtre, Hadrien, Ella-Grace, Xavier, Sophie et moi vous souhaitons bonheur, santé et paix en cette période des Fêtes. Joyeux Noël et meilleurs vœux pour l’année 2022. »