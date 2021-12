Ontariennes âgés de 18 ans admissibles pourront recevoir leur dose de rappel à un intervalle de trois mois

Afin de protéger les progrès de la province dans sa lutte contre la COVID-19 et de préserver la capacité des hôpitaux et des unités de soins intensifs de la province dans un contexte de propagation rapide du variant Omicron, le gouvernement de l’Ontario accélère le déploiement de la dose de rappel du vaccin en élargissant l’admissibilité à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus, ainsi qu’en réduisant l’intervalle entre la deuxième dose et la dose de rappel à trois mois. De même, pour offrir une couche de protection supplémentaire à la population contre la COVID-19 et ses variants pendant la période des Fêtes, l’Ontario entamera un blitz de dépistage à compter d’aujourd’hui pour offrir gratuitement aux particuliers des tests de dépistage antigénique rapides sur une base volontaire dans des sites de dépistage temporaires et dans certaines succursales de la LCBO au cours des prochains jours partout dans la province.

« Alors que nous luttons pour freiner la propagation du très contagieux variant Omicron, notre priorité absolue est d’administrer les doses de rappel à la population, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Je lance un appel à tous. Nous avons besoin que tous les membres d’Équipe Ontario se joignent à l’effort et nous aident à protéger nos progrès durement acquis ainsi qu’à assurer la sécurité des Ontariens et des Ontariennes. »

À compter du lundi 20 décembre 2021, les personnes âgées de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous sur le portail de prise de rendez-vous de l’Ontario, en téléphonant à l’InfoCentre provincial pour la vaccination, par l’entremise de cliniques de vaccinations gérées par les Autochtones, dans les pharmacies participantes et dans les établissements de soins primaires. Les personnes peuvent prendre rendez-vous trois mois (84 jours) après avoir reçu leur deuxième dose, maintenant que la province a élargi l’admissibilité à la dose de rappel à des millions de personnes supplémentaires. De plus, des pharmacies et d’autres partenaires pourraient offrir des doses de rappel aux personnes âgées de 18 ans et plus en fonction de l’intervalle de trois mois dès le vendredi 17 décembre 2021, et ce, sans rendez-vous.

De plus, à compter d’aujourd’hui, les personnes âgées de 50 ans et plus ainsi que toutes les personnes présentement admissibles à recevoir la dose de rappel qui ont pris un rendez-vous en fonction de l’intervalle de six mois (168 jours) peuvent téléphoner à l’InfoCentre provincial pour la vaccination pour devancer la date de leur rendez-vous afin de recevoir la dose de rappel à un intervalle de trois mois ou se rendre sur le portail de prise de rendez-vous de l’Ontario à compter de lundi pour modifier la date de leur rendez-vous.

« Alors que nous continuons d’en apprendre davantage sur le variant Omicron, nous avons besoin de l’aide de tous pour limiter la transmission et protéger la capacité de nos hôpitaux, a affirmé Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. La troisième dose de vaccin contre la COVID-19 offre une protection supplémentaire contre le variant Omicron, et je conseille fortement à toute la population de prendre rendez-vous pour recevoir leur dose de rappel le plus rapidement possible. Si vous n’avez pas encore reçu votre première ou votre deuxième dose du vaccin, il est maintenant temps de le faire. »

Pour renforcer sa réponse au variant Omicron, à compter du 18 décembre 2021 à 0 h 1, l’Ontario limitera à 50 pour cent la capacité dans les espaces intérieurs suivants ayant une capacité totale de 1 000 personnes ou plus, notamment : les installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives; les installations de divertissement comme les salles de concert, les théâtres et les cinémas; les installations de course; les espaces de réunion et d’événement; les studios de production cinématographique et télévisuelle à des fins commerciales accueillant du public; les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres de sciences, les attraits touristiques, les sites historiques, les jardins botaniques et tout autre attrait similaire; les casinos, les salles de bingo et autres établissements de jeux; et les foires, les expositions rurales et les festivals. Cette mesure permettra de réduire les occasions d’être en contact étroit avec d’autres personnes dans les grandes foules et dans les établissements à risque élevé où le masque ou le couvre-visage n’est pas toujours porté.

Dans le cadre de la stratégie de dépistage améliorée du gouvernement, jusqu’à deux millions de tests de dépistage rapides seront offerts gratuitement dès aujourd’hui dans des sites de dépistage temporaires situés dans des endroits achalandés, comme les centres commerciaux, les commerces de détail, les marchés des Fêtes, les bibliothèques publiques et les carrefours de transport en commun. Des équipes temporaires seront déployées dans près de 50 endroits dans la province, dont certains seront situés à proximité des cliniques mobiles des autobus GO-VAXX. La plupart des sites distribueront gratuitement des trousses de tests de dépistage antigéniques rapides en fonction des stocks disponibles, et d’autres sites offriront gratuitement aux personnes asymptomatiques des tests de dépistage antigénique rapides sur place. Le gouvernement offrira également des tests de dépistage rapides à faire à la maison dans certaines succursales de la LCBO, en commençant par les 100 succursales les plus achalandées cette semaine, et d’autres succursales s’ajouteront au cours des prochains jours.

Les Ontariens et les Ontariennes peuvent se rendre sur le site Ontario.ca/depistagedesfetes pour connaître l’emplacement des sites temporaires qui offrent des tests de dépistage antigéniques rapides dans leur région. Les emplacements et les heures d’ouverture seront mis à jour chaque semaine, et il ne sera pas nécessaire de prendre rendez-vous.

Les dernières données à notre disposition indiquent que le variant Omicron est plus transmissible que le variant Delta et deviendra le variant dominant d’ici la fin du mois. Des données préliminaires suggèrent qu’une troisième dose ou une dose de rappel offrent une protection accrue contre le risque de symptômes graves de la maladie et le risque d’hospitalisation. Bien que l’on s’attende à une augmentation des cas, la capacité de transmission accrue du variant Omicron pourrait exercer une pression supplémentaire sur la capacité des hôpitaux de la province. C’est donc pour cette raison qu’il est essentiel que tous les Ontariens et les Ontariennes reçoivent leur dose de rappel le plus tôt possible.

L’approche prudente de la province et le haut taux de vaccination ont contribué à maintenir la capacité des hôpitaux et des unités de soins intensifs stable. En date du 15 décembre, le nombre de patients gravement malades en raison de la COVID-19 admis aux soins intensifs était de 153. Les projections sur sept jours quant au nombre de patients qui seront être admis aux soins intensifs en raison de la gravité de leurs symptômes sont de 154 patients supplémentaires. Actuellement, près de 600 lits aux soins intensifs sont disponibles et près de 500 lits supplémentaires pourraient être ajoutés pour hausser la capacité, au besoin.

Pour augmenter rapidement la capacité de vaccination jusqu’à son niveau précédent, la province a demandé aux bureaux de santé publique, aux hôpitaux, aux pharmaciens, aux fournisseurs de soins primaires et à d’autres fournisseurs de soins de santé de mettre sur pied des centres de vaccination supplémentaires et d’accorder la priorité à l’administration de la première et de la deuxième dose du vaccin ainsi que de la dose de rappel partout dans la province. En date du 14 décembre, 127 000 vaccins ont été administrés en Ontario, ce qui surpasse de loin la capacité récente dans la province, et la province continue d’augmenter sa capacité afin de pouvoir administre 200 000 à 300 000 doses de vaccins par jour d’ici la semaine prochaine, selon les besoins. La province collabore également avec des fournisseurs de soins de santé et des premiers intervenants pour soutenir les efforts de vaccination et administrer encore plus de doses du vaccin.

L’Ontario travaille aussi avec les grandes entreprises qui ont la capacité de mettre en place des cliniques en milieu de travail et dans leur communauté pour offrir une dose de rappel à leurs employés et à leurs familles ainsi qu’aux membres de leur communauté. Bruce Power hébergera la première clinique de vaccination dirigée par une entreprise, en collaboration avec le Bureau de santé de Grey-Bruce, à compter de la semaine du 20 décembre. De plus, la stratégie de mise en place de cliniques de vaccination mobiles qui a connu un franc succès sera élargie pour répondre aux besoins changeants liés à la COVID-19 et à ses variants. De plus amples renseignements sur les cliniques en milieu de travail et les cliniques mobiles seront communiqués au cours des prochaines semaines. La province mettra également en service la Ligne Info-Entreprises pour mettre fin à la propagation pour permettre aux entreprises de s’approvisionner en vaccins pour les administrer à leurs employés sur les lieux de travail. Les entreprises devront satisfaire à certains critères pour garantir l’entreposage et l’administration sécuritaire des vaccins, notamment en ce qui a trait aux ressources humaines en santé.

« Cette annonce aujourd’hui met en évidence que la priorité absolue de notre gouvernement est d’assurer la sécurité des Ontariens et des Ontariennes et de protéger nos systèmes de soins de santé et nos collectivités contre la COVID-19 et ses variants, a souligné la solliciteure générale, Sylvia Jones. Nous élargissons nos efforts pour mettre en place des cliniques de vaccination mobiles et en milieu de travail, avec le soutien de nos partenaires du secteur de la santé et des entreprises, ainsi que les bureaux de santé publique, afin de garantir à toute la population ontarienne un accès facile à la première et à la deuxième dose du vaccin de même qu’à la dose de rappel. »

« Comme nous continuons d’en apprendre toujours plus sur le variant Omicron, nous devons déployer tous les efforts pour renforcer notre protection contre le virus, et les vaccins sont le moyen le plus efficace de le faire, a indiqué le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Si vous êtes admissible à recevoir une dose de rappel ou que vous n’avez pas encore reçu votre première ou votre deuxième dose du vaccin, s’il vous plaît, venez vous faire vacciner. Le vaccin vous procurera à vous, à vos proches et à votre collectivité une couche de protection vitale tout au long de la saison hivernale. »

L’Ontario continue de collaborer avec le gouvernement fédéral pour garantir un approvisionnement suffisant en tests et assurer un dépistage rapide à la grandeur de la province au cours des prochaines semaines et des prochains mois. L’Ontario se procure aussi directement des tests rapides supplémentaires lorsque possible afin de disposer des stocks nécessaires au cours des prochaines semaines.