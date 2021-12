L’Ontario prend des mesures pour se protéger contre la variante Omicron – Les vaccins demeurent la meilleure défense

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, adopte des mesures pour encourager la vaccination et aider à limiter la propagation de la COVID-19 et du variant Omicron. Ces mesures aideront à réduire le risque de transmission durant les mois d’hiver et encourageront chaque Ontarien admissible à se faire vacciner afin que la capacité hospitalière de l’Ontario soit protégée.

« Alors que nous continuons à en apprendre plus sur le variant Omicron, nous mettons en place des mesures additionnelles afin de protéger nos progrès alors que nous entrons dans la période hivernale, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Se faire vacciner et adhérer aux mesures de santé publique et de sécurité au travail continuera à nous protéger et à protéger nos proches contre la COVID-19 et ses variants, mais nous n’hésiterons pas à continuer d’agir rapidement pour garantir la santé et la sécurité continues de l’ensemble de la population ontarienne. »

Le taux hebdomadaire d’incidence de cas de l’Ontario est en dessous de la moyenne nationale, et les récents investissements combinés aux taux élevés de vaccination ont permis à la capacité hospitalière et des soins intensifs de demeurer stable. Conformément à l’approche prudente de l’Ontario tout au long de la pandémie et en réaction à l’évolution des données probantes mondiales sur le variant Omicron, la province rajuste son intervention pour la COVID-19 qui renforcera les exigences provinciales liées à la preuve de vaccination et accroîtra les mesures de santé publique. Cela comprend les mesures suivantes :

Retarder la levée des exigences liées à la preuve de vaccination au-delà du 17 janvier 2022, conformément au plan de déconfinement qui précisait que cette levée était conditionnelle à l’absence de tendances préoccupantes.

À compter du 4 janvier 2022, exiger l’utilisation du certificat de vaccination amélioré avec un code QR et de l’application VérifOntario dans les lieux où une preuve de vaccination est exigée. Le code QR peut être utilisé numériquement ou en en imprimant une copie papier. Les particuliers peuvent télécharger leur certificat amélioré avec un code QR en visitant le https://covid-19.ontario.ca/rendezvous-vaccin/.

Renforcer le processus de vérification des exemptions médicales ou pour essai clinique en exigeant un certificat avec un code QR. Les organismes et les entreprises qui sont régis par le système provincial de preuve vaccinale seront informés de ne plus accepter de billets du médecin à compter du 10 janvier 2022.

À compter du 20 décembre 2021, exiger une preuve de vaccination aux jeunes de 12 à 17 ans qui participent à des sports organisés dans des installations récréatives.

Sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, la population ontarienne est fortement incitée à limiter ses rassemblements sociaux et le nombre de rassemblements auquel elle participe durant la saison des fêtes. Des précautions supplémentaires doivent être prises si toutes les personnes ne sont pas entièrement vaccinées ou que leur statut vaccinal est inconnu. Les employeurs de tous les secteurs doivent faire des efforts pour permettre à leurs employés de travailler à la maison.

La gamme complète des mesures est décrite au dessous.

Afin de continuer à offrir une couche supplémentaire de protection contre la COVID-19 et ses variants, la province, dans le cadre de sa stratégie améliorée de dépistage pour l’hiver, lance à compter de la semaine prochaine un blitz de dépistage durant les fêtes en offrant gratuitement aux particuliers asymptomatiques des tests de dépistage antigéniques rapides sur une base volontaire. Deux millions de tests rapides seront offerts dans des sites de dépistage temporaires dans des lieux très achalandés comme des centres commerciaux, des commerces de détail, des marchés des fêtes et des carrefours de transport en commun.

Par ailleurs, à compter du lundi 13 décembre 2021 à 8 h, les particuliers de 50 ans et plus seront admissibles à prendre rendez-vous pour leur dose de rappel. Cela élargira l’accès à une dose de rappel à environ 5,5 millions de personnes. L’admissibilité à une dose de rappel sera élargie à l’ensemble de la population ontarienne de 18 ans et plus à compter du 4 janvier 2022, les rendez-vous pouvant être pris environ six mois après l’administration d’une deuxième dose.

« L’Ontario, comme d’autres collectivités publiques dans le monde, constate des tendances préoccupantes dans ses indicateurs de santé publique et des soins de santé, et des mesures additionnelles sont nécessaires afin de protéger nos progrès pour le long terme, a expliqué le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Il est fortement conseillé à toute la population ontarienne de suivre ces mesures et celles qui existent déjà et de se faire vacciner avec une première ou une deuxième dose ou encore une dose de rappel si cela n’est pas déjà fait. Ce sont là les couches qui nous protègent tous. En adoptant ces mesures, nous pouvons aider à réduire la mobilité de la COVID-19 et de ses variants, protéger la santé publique et la capacité du système de santé, ainsi que sauver des vies. Cela est particulièrement important alors que débute la saison des fêtes et que nous passons plus de temps avec notre famille et nos amis. Nous devons assurer mutuellement notre sécurité. »

Le vaccin contre la COVID-19 demeure la meilleure protection contre la COVID-19 et les variants. Chaque Ontarien qui y est admissible est fortement incité à se faire vacciner ou à recevoir sa dose de rappel dès que possible.