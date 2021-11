Entretien hivernal des routes – encore une fois

Quand j’étais un jeune garçon à la maison, il y avait une charmante dame qui vivait en bas de la rue de chez nous. Elle était toujours joyeuse. Mes frères et moi avions l’habitude de dire qu’elle était vieille, mais elle était probablement plus jeune que je le suis aujourd’hui. Comme on dit, tout est dans l’œil du spectateur.

Je pensais à elle l’autre soir alors que je me promenais pour me vider l’esprit après une dure journée à l’Assemblée législative. Alors que je marchais d’un bon pas, j’essayais de décider si je profitais ou non du début de la saison hivernale. C’est alors que quelque chose que notre aimable voisine a dit il y a des années m’est venu à l’esprit. Je me suis souvenu d’un jour où ma mère lui avait demandé au passage comment elle aimait la saison d’hiver. Notre voisine a souri et a dit : « Eh bien, puisque je ne peux rien faire contre la météo, j’ai décidé il y a longtemps que je pourrais aussi bien essayer de trouver quelque chose de bien avec toute la neige que nous avons. De cette façon, ma journée se passe mieux et le temps passe plus vite.

Il y a une chose que les habitants du Nord savent, c’est que l’hiver arrive chaque année, qu’on le veuille ou non. Personnellement, je choisis d’en profiter au maximum et de profiter des lacs gelés, les glaçons qui se forment sur les tranchées rocheuses des autoroutes, de la luge et de regarder les enfants s’amuser à faire des anges de neige, des bonhommes de neige et des forts.

Autant la plupart des habitants du Nord aiment les mois d’hiver en général, nous savons aussi que nous devons être préparés et faire preuve de bon sens. Ainsi, même si nous pouvons l’aimer, nous en savons aussi assez pour donner à l’hiver le respect qu’il mérite. Les résidents du Nord de longue date savent qu’il faut d’abord et avant tout faire preuve de bon sens lorsqu’on entreprend de se déplacer sur nos routes. Depuis que j’ai été élu pour la première fois il y a dix ans, l’entretien hivernal des routes est toujours l’un des problèmes les plus courants auxquels mes collègues néo-démocrates du Nord doivent faire face année après année.

Après s’être occupé des routes hivernales de l’Ontario pendant plus de cent ans, on pourrait penser que le ministère des Transports (MTO) aurait ce qu’il faut pour garder nos routes dégagées et sûres mais, malheureusement, tel n’est pas le cas.

Il y a quelques jours, le député néo-démocrate John Vanthof (Timiskaming-Cochrane) a soulevé la question de l’entretien hivernal des routes au nom de tous les députés néo-démocrates du Nord. À la Chambre, John a fustigé les conservateurs de Ford pour ne pas avoir assuré la sécurité des habitants du Nord sur nos routes. Il a souligné que tout récemment, des portions des autoroutes 11 et 17 ont été fermées pendant plus de 24 heures lors des premières chutes de neige dans le nord de l’Ontario. Les accidents et mortalités d’hiver ont officiellement commencé.

John a expliqué au premier ministre et au ministre des Transports ce que c’est que de voyager sur les autoroutes du Nord. «C’est absolument terrifiant de se trouver sur une autoroute du nord qui n’a pas été nettoyée. Dans le nord de l’Ontario, il n’y a pas d’endroits pour se garer, pas d’endroits pour s’arrêter, et vous êtes déjà sur la route depuis plusieurs heures lorsque vous découvrez que la route est fermée.

Il a raison.

Les familles qui vivent dans les collectivités du Nord dépendent de routes sûres pour se rendre à l’école, au travail et à des rendez-vous médicaux. Voyager est une réalité pour nous. Les habitants du Nord ont besoin et méritent de savoir que les routes sur lesquelles ils doivent se déplacer seront dégagées et sûres cet hiver. Nous voulons tous que nos proches rentrent à la maison en toute sécurité chaque jour.

Le gouvernement Ford a eu plus de trois ans pour rendre nos routes sécuritaires. Le NPD a présenté aux conservateurs un plan viable qui améliorerait considérablement les déplacements hivernaux sur les autoroutes 11 et 17. Ces deux autoroutes sont notre bouée de sauvetage car elles nous apportent également de la nourriture, des médicaments, de l’essence et bien d’autres éléments essentiels. Ces deux autoroutes sont deux de nos voies principales de déplacement, tout comme les séries 400 dans le sud de l’Ontario. Les contracteurs sont obligés de dégager les autoroutes de classe 1 dans les 8 heures suivant la fin d’une tempête hivernale. Les autoroutes 11 et 17 sont des autoroutes de classe 2 donc elles sont dégagées 16 heures après la fin de la tempête.

Pour ces raisons, les néo-démocrates ont proposé un projet de loi qui mettrait les deux autoroutes à niveau pour qu’elles soient de classe 1 pour un entretien hivernal égal à la série 400. Mais malheureusement, les conservateurs de Ford n’ont rien voulu dire et ont voté fermement contre le projet de loi. Ils ont carrément ignoré leurs propres statistiques d’entretien hivernal du MTO ainsi que les statistiques de la Police provinciale de l’Ontario. Les statistiques ont montré que les décès impliquant des véhicules commerciaux sur les autoroutes 11 et 17 ont augmenté de 40 %. La réponse impitoyable du gouvernement aux Ontariens du Nord a été que ces routes sont « assez bonnes ».

Mon bureau a reçu récemment des plaintes au sujet d’une situation troublante d’intervention en cas de tempête hivernale à Dubreuville. Les conditions météorologiques ont rendu nécessaire la fermeture de l’autoroute 17, ce qui est parfois inévitable. Cependant, il y a eu une rupture définitive dans les communications. La municipalité et les résidents de Dubreuilville n’ont pas été avisés, les gens de la communauté ont quitté la ville via l’autoroute 519 et ont été surpris de voir que l’autoroute 17 était fermé. Cela met les voyageurs inutilement en danger.

Comme je l’ai dit, ici dans le Nord, nos autoroutes sont nos bouées de sauvetage. Nous n’avons pas plusieurs itinéraires alternatifs que nous pouvons emprunter pour nous déplacer. Les exigences contractuelles, les procédures, les règlements et les économies ont tous leur place lorsqu’il s’agit de garder nos routes dégagées et sûres en hiver. Mais par-dessus tout, faire ce qui est nécessaire pour garder nos lignes de de transport ouvertes et s’assurer que tous les voyageurs se rendent à destination en toute sécurité jour après jour.

Les habitants du Nord de l’Ontario ont besoin et méritent un meilleur service d’entretien hivernal que celui que nous avons dû tolérer pendant des années.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale. Vous pouvez joindre mon bureau de circonscription par courriel à [email protected] ou par téléphone au 705-461-9710 ou sans frais au 1-800-831-1899.