L’Ontario investit plus de 2,5 millions de dollars pour protéger les Grands Lacs

Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 2,5 millions de dollars dans 19 nouveaux projets pour protéger la santé des Grands Lacs dans le cadre de l’engagement qu’il a pris lors de la signature récente de l’Accord Canada-Ontario sur la qualité de l’eau et la santé de l’écosystème des Grands Lacs. Ces projets contribueront à améliorer la qualité de l’eau du plus vaste réseau de lacs d’eau douce au monde en aidant les agriculteurs et les propriétaires fonciers à réaliser des projets d’infrastructures vertes et à adopter les meilleures pratiques qui amélioreront l’efficience et la viabilité de leurs activités tout en réduisant la quantité de contaminants et d’éléments nutritifs, comme les quantités excessives de phosphore, qui se déversent dans les Grands Lacs.

« Notre gouvernement est fier de tenir son engagement de protéger, de conserver et de restaurer les Grands Lacs, a déclaré David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Dans le bassin des Grands Lacs se trouvent 95 pour 100 des terres agricoles de l’Ontario. C’est pourquoi il est si important d’investir dans des projets qui permettront à nos partenaires agricoles d’adopter les meilleures pratiques et les innovations les plus récentes, et de maintenir les cours d’eau locaux propres et en bonne santé. Ces 19 initiatives auront un impact positif sur les Grands Lacs, leurs bassins versants et le bien-être des communautés qui en dépendent tous les jours. »

David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, était accompagné aujourd’hui de Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales, et de représentants du Pine River Watershed Initiative Network pour annoncer les projets financés, qui comprennent les suivants :

60 000 $ accordés au Pine River Watershed Initiative Network pour sensibiliser, former et conseiller les agriculteurs et les propriétaires fonciers locaux afin qu’ils adoptent les meilleures pratiques agricoles comme la plantation pour réduire l’érosion des sols et les ouvrages de franchissement de cours d’eau pour le bétail pour éviter le déversement de fumier dans l’eau.

300 000 $ accordés à l’Office de protection de la nature d’Ausable Bayfield pour aider les agriculteurs à gérer les sols et à produire des cultures, ainsi que pour élaborer une stratégie ayant pour but de repérer les risques les plus graves et les possibilités en lien avec les meilleures pratiques de gestion et les infrastructures vertes.

199 800 $ accordés à l’Université Ryerson pour évaluer la façon dont les pratiques agricoles peuvent réduire les quantités d’éléments nutritifs déversés dans les rivières qui se jettent dans les Grands Lacs et affectent la qualité de l’eau.

265 000 $ accordés à l’Association pour l’amélioration des sols et des récoltes de l’Ontario pour mettre au point une technologie mobile d’évaluation de la santé des sols permettant aux experts de la santé des sols de démontrer les effets du compactage des sols sur leur santé.

Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Programme LEADS pour une agriculture durable dans la région du lac Érié, un projet de cinq ans doté d’un budget de 15,6 millions de dollars réalisé conjointement par les gouvernements fédéral et provincial par l’entremise du Partenariat canadien pour l’agriculture pour aider les agriculteurs à protéger les lacs et les sources d’eau en adoptant des pratiques agricoles plus viables, qui auront également pour effet de rendre les activités agricoles plus résilientes.

« Les agriculteurs ontariens travaillent sans relâche pour protéger l’environnement en utilisant les meilleures pratiques de gestion agricole, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. En accordant des fonds aux agriculteurs de la province pour qu’ils mettent en œuvre les plus récentes pratiques agricoles viables, nous les aidons à protéger les lacs et les cours d’eau, ainsi qu’à améliorer la santé des sols. »

« Nous remercions le gouvernement de nous accorder un soutien et de nous donner l’occasion de faire connaître les initiatives et les programmes importants que le Pine River Watershed Initiative Network continue de mettre en œuvre pour améliorer la qualité de l’eau du lac Huron et du bassin versant de la rivière Pine à l’échelle locale », a déclaré Donald Farrell, directeur du Pine River Watershed Initiative Network.

Le financement accordé aux 19 projets s’inscrit dans le cadre de l’investissement pluriannuel de 10,9 millions de dollars de l’Ontario ayant pour but de soutenir les projets réalisés par les offices de protection de la nature, les organismes environnementaux sans but lucratif, les universités et les organismes autochtones partout dans la province pour respecter les engagements pris en vertu de l’Accord Canada-Ontario sur les Grands Lacs.