L’Ontario publie des directives pour soutenir la politique en matière de preuve de vaccination

Alors que la province continue de faire face à la quatrième vague de la pandémie alimentée par le variant Delta hautement transmissible, le gouvernement protège davantage les Ontariens par des mesures continues qui encouragent chaque personne admissible à se faire vacciner et à aider à enrayer la propagation de la COVID-19.

Aujourd’hui, le gouvernement a publié le règlement et les directives à l’intention des entreprises et des organisations pour les aider à mettre en œuvre les exigences relatives à la preuve de vaccination, qui entreront en vigueur le 22 septembre 2021. L’exigence d’une preuve de vaccination contribuera à augmenter les taux de vaccination, à protéger les personnes dans les environnements intérieurs à risque élevé et à maintenir les entreprises ouvertes.

« Des taux élevés de vaccination contre la COVID-19 sont essentiels pour aider à protéger nos collectivités et la capacité des hôpitaux, tout en permettant aux écoles et aux entreprises de l’Ontario de rester ouvertes en toute sécurité, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Alors que nous poursuivons nos efforts pour augmenter les taux de vaccination, le fait d’exiger une preuve de vaccination dans certains milieux encouragera un nombre encore plus grand d’Ontariens à recevoir le vaccin et permettra d’enrayer la propagation de la COVID-19. Si vous n’avez pas reçu votre première ou deuxième dose du vaccin contre la COVID‑19, veuillez prendre rendez-vous dès aujourd’hui. »

Avant le 22 septembre, tous les Ontariens peuvent imprimer ou télécharger leur récépissé de vaccination à partir du portail provincial de prise de rendez-vous. Le ministère travaille sur des mesures de soutien et des services supplémentaires pour aider les résidents de l’Ontario qui ont besoin d’aide pour obtenir une preuve de vaccination, notamment en demandant qu’une copie soit envoyée par la poste. Les personnes qui ont besoin d’aide pour obtenir une copie de leur récépissé de vaccination, y compris si elles n’ont pas accès à un ordinateur ou à une imprimante, peuvent appeler l’InfoCentre provincial pour la vaccination au 1-833-943-3900.

L’Ontario met au point un certificat de vaccination amélioré avec un code QR unique pour qu’il soit plus sûr, plus sécurisé et plus pratique de montrer que vous avez été vacciné, lorsque cela est requis. Le certificat de vaccination amélioré et l’application de vérification seront disponibles d’ici le 22 octobre 2021. Les directives de l’Ontario sur la preuve de vaccination seront mises à jour pour tenir compte des nouveaux processus.

« Les entreprises ont besoin d’une solution intelligente, rapide et sûre pour vérifier la vaccination, a déclaré Kaleed Rasheed, ministre associé de l’Action pour un gouvernement numérique. Le certificat de vaccination amélioré fabriqué en Ontario pour le public et l’application de vérification pour les entreprises sont des outils permettant de confirmer qu’une personne a été vaccinée tout en protégeant les données sur la santé des Ontariens. »

La politique en matière de preuve de vaccination a entraîné une augmentation marquée des taux de vaccination. Entre le 1er et le 8 septembre, la moyenne sur sept jours des premières doses administrées a augmenté de plus de 29 %, passant de plus de 11 400 doses à plus de 14 700 doses. Pendant cette période, plus de 90 000 premières doses et 102 000 secondes doses ont été administrées en Ontario à des personnes âgées de 18 à 59 ans.

Afin d’accroître davantage le taux de vaccination, la province poursuit sa stratégie du dernier kilomètre pour atteindre les personnes admissibles qui n’ont pas encore reçu une première ou une deuxième dose. Cette stratégie comprend les actions suivantes :

le centre d’appels provincial a pris ou repris plus de 135 000 rendez-vous;

le bus GO-VAXX a administré plus de 3 700 doses, dont 50 % étaient des premières doses, depuis son lancement le 7 août 2021;

la mise en place d’une Ligne provinciale de promotion de la confiance à l’égard de la vaccination que les personnes peuvent appeler pour parler à un agent expérimenté ou à un spécialiste de la santé pour répondre à leurs questions sur la vaccination contre la COVID‑19;

le soutien à plus de 550 cliniques de vaccination dans les écoles primaires, secondaires et postsecondaires ou à proximité, qui sont actuellement opérationnelles ou prévues dans un avenir proche.

« Alors que nous continuons à voir des cas de COVID-19 dans nos communautés, nous devons poursuivre la lutte contre la transmission de ce virus et de ses variants afin de créer un environnement plus sûr pour nous-mêmes, nos familles et nos collectivités, a déclaré la solliciteure générale Sylvia Jones. La meilleure défense contre la COVID-19 est de se faire vacciner et d’encourager tous ceux qui sont admissibles à se faire vacciner également. Le port d’un masque et la pratique de la distanciation physique lorsque cela est possible sont des mesures de santé publique que nous devons tous continuer à suivre. »

Afin de protéger davantage les personnes les plus exposées à la COVID-19 et au variant Delta, le gouvernement, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, suit les données probantes et les recommandations du Comité consultatif national de l’immunisation et commencera à offrir des troisièmes doses du vaccin contre la COVID-19 à des groupes supplémentaires, tels que les personnes souffrant d’immunodéficience primaire modérée ou grave, les personnes recevant un traitement actif pour des conditions fortement immunosuppressives et celles atteintes du syndrome d’immunodéficience acquise. Les lieux et le moment de l’administration des troisièmes doses varieront selon les circonscriptions sanitaires et les populations à risque élevé, en fonction de la planification et des considérations locales.

« Se faire vacciner est la mesure la plus importante que vous puissiez prendre pour vous protéger et protéger les autres, a déclaré le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef. Pour offrir la meilleure protection à certaines de nos populations les plus vulnérables, nous offrons une troisième dose à des groupes supplémentaires de personnes immunodéprimées qui sont plus susceptibles d’avoir eu une réponse immunitaire moins qu’adéquate à la série initiale de deux doses du vaccin contre la COVID-19. Je continue d’encourager vivement toutes les personnes admissibles qui ne se sont pas encore présentées pour se faire vacciner contre la COVID-19 à le faire aujourd’hui afin de contribuer à leur propre sécurité, à celle de leurs proches et à celle de nos collectivités. »