From the Park – fournir des soins de santé publics de qualité

Parfois, je me demande si les gens d’autres pays et cultures considèrent que les Canadiens et les Américains sont à peu près interchangeables, un peu comme une famille avec des jumeaux identiques. Parfois, c’est presque impossible, du moins d’un point de vue extérieur à la famille. Mais pour les membres de la famille, les différences sont écrites sur leur visage… eh bien, vous voyez ce que je veux dire. Les différences sont comme le jour et la nuit est une meilleure façon de le décrire.

Les Canadiens ont depuis longtemps la réputation d’être plus fiers de leur pays, de leur histoire et de leurs réalisations que nos bons voisins du Sud. Et mettons les choses au clair dès le départ afin qu’il n’y ait pas de débat – les Canadiens POSSÈDENT le hockey. Mais au cours des dix dernières années en tant que député provincial, j’en suis venu à la conclusion qu’il existe des preuves solides qu’à côté du hockey par rapport à la fierté et l’importance se trouve notre système de santé public. À juste titre, nous sommes fiers de nos services de santé publics. Les gens doivent obtenir les bons soins, quand ils en ont besoin et aussi près de chez eux que possible, y compris dans les régions rurales et du Nord de l’Ontario.

Sans aucun doute, l’une des plaintes les plus communes et les plus continues que mon bureau reçoit est le manque d’accès aux médecins ici dans le Nord de l’Ontario. La pénurie de médecins ici est un problème que tant de gouvernements successifs ont ignorés. Et bien sûr, la pandémie a vraiment confirmé cette pénurie. Mon bureau reçoit de nombreux appels et lettres de personnes qui ne peuvent pas s’inscrire sur la liste d’un médecin, que ce soit parce qu’elles sont nouvelles dans la région ou parce que leur médecin a pris sa retraite ou a simplement fait ses valises et a déménagé vers le sud pour diverses raisons. Il est important de noter que l’épuisement professionnel des médecins est l’une des raisons les plus courantes, car leurs listes sont surchargées.

Je m’en voudrais en écrivant cette chronique si je négligeais de souligner que la pénurie d’infirmières dans le Nord de l’Ontario est tout aussi préoccupante. Le problème est double en ce sens qu’il y a une pénurie d’ouvertures de programmes ainsi que de stages cliniques pour produire le nombre d’infirmières requis. Malgré le fait qu’il y ait une augmentation notable de l’intérêt pour l’inscription dans les écoles d’infirmières, il est à craindre que le nombre d’étudiants diplômés soit largement dépassé par la demande dans tout le pays.

À l’heure actuelle, l’épuisement professionnel des infirmières est à un niveau critique. L’édition du 13 avril 2021 du Toronto Star rapportait qu’« à la fin de 2020, les postes vacants dans le secteur des soins de santé au Canada ont atteint un record de 100 300, en hausse de plus de 56 % par rapport à l’année précédente. Il a été signalé que les services d’urgence et les unités de soins intensifs sont touchés de manière disproportionnée. » Ce fait a été corroboré par des statistiques encore plus récentes de la présidente de l’Association médicale canadienne (AMC), Katharine Smart, dans l’édition du 24 août d’iPolitics. Smart a déclaré : « Au cours des quatre derniers mois, le nombre de Canadiens travaillant dans le domaine de la santé a diminué dans toutes les provinces, à l’exception du Manitoba, selon Statistique Canada.

Cela signifie que ceux qui sont au travail se dépassent. Personne ne peut se permettre de prendre du temps pour se ressourcer, se connecter avec sa famille et faire les choses qui nous aident à garder les pieds sur terre. L’incroyable lourde charge de travail les épuisent . Dans le même article, le Star a rapporté que 95,7 pour cent des infirmières ayant répondu à un sondage ont indiqué que leur niveau de stress était élevé ou très élevé. En conséquence, ceux qui ont travaillé pendant un certain temps prennent une retraite plus tôt alors qu’ils sont encore en bonne santé. Cela aggrave le problème et met un stress incroyable sur les jeunes infirmières et les nouveaux diplômés qui n’ont pas les connaissances et les compétences qui ne viennent qu’avec l’expérience. Lorsque les gens sont fatigués ou pressés, ils font des erreurs. Et dans le domaine de la santé, lorsque des erreurs sont commises, les résultats peuvent être tragiques et irréversibles.

La vérité, c’est que notre système public de soins de santé doit répondre aux besoins en constante évolution des Ontariennes et des Ontariens. À mesure que notre population augmente et vieillit, les services de santé doivent être en mesure de répondre aux nouvelles demandes, d’adopter des pratiques novatrices, d’éduquer et de former les professionnels de la santé et de répondre rapidement et efficacement aux besoins changeants de nos communautés.

Ici, dans le nord de l’Ontario, alors que nous essayons désespérément de nous remettre de l’impact économique de la pandémie, nous espérons nous aussi faire partie du grand retour de notre économie. Nous entendons et voyons de nouveaux développements et expansions dans l’industrie minière et forestière. Cela signifie que nous assisterons à un afflux et à un déplacement des populations dans certaines villes et que les besoins en soins de santé de ces communautés seront donc affectés. Rester assis et attendre qu’une crise se produise n’est pas un bon plan de match. Nous devons être proactifs, car la santé et la vie sont en jeu. Les collectivités ont besoin du soutien du gouvernement pour les aider à s’adapter à l’évolution des besoins. Laisser les gens embourbés dans les problèmes de santé n’est tout simplement pas acceptable. Nous devons nous assurer que le financement et le soutien nécessaires sont en place pour garder les gens en bonne santé et en sécurité.

Certains patients qui ne trouvent pas de médecin dans leur propre communauté essaient d’en trouver un. Le problème, c’est qu’ici au Nord, le même problème existe partout. Même s’ils trouvent un médecin en dehors de la ville, et s’ils ont la chance de trouver un moyen de s’y rendre, un rendez-vous qui pourrait normalement prendre une heure à une personne en ville finit par être à 3, 4 ou même 5 heures. Et si vous êtes âgé ou malade, de telles exigences de voyage peuvent ne pas être sûres ou pratiques.

La porte-parole du NPD, députée provinciale, France Gélinas a beaucoup travaillé sur cette question et a pressé le gouvernement de prendre des mesures significatives pour résoudre les pénuries d’infirmières et de médecins dans le Nord. Elle a souligné à maintes reprises au ministre de la Santé que les habitants du Nord de l’Ontario sont gravement mal desservis. Elle a encouragé la ministre à consulter un certain nombre de sites Web d’hôpitaux et d’équipes de santé familiale du Nord et à comptabiliser le nombre d’offres d’emploi de médecins et d’infirmières. Certains sont de nouveaux emplois, mais la plupart sont en réponse aux départs à la retraite de notre population vieillissante de médecins du Nord ou sont des postes vacants parce que les médecins sont épuisés parce que leurs listes débordent et qu’ils ne peuvent tout simplement pas répondre aux demandes croissantes ici. En conséquence, ils font leurs valises et se dirigent vers le sud.

France a déclaré dans une récente entrevue à la radio CBC qu’elle s’est levée à l’Assemblée législative à plus de 40 reprises pour défier le gouvernement Ford sur l’inégalité des services de santé entre les Ontariens du Nord et du Sud. Elle a dit que presque chaque fois, la réponse est de savoir combien le gouvernement fait ou investit dans les installations médicales du sud de l’Ontario pour résoudre ces problèmes.

Andrea Horwath et le NPD croient que la prestation de soins de santé publics de qualité est la responsabilité la plus importante d’un gouvernement provincial. Il est temps de recommencer à aller de l’avant, afin que les Ontariennes et Ontariens puissent s’attendre davantage des services de santé que nous avons bâtis ensemble. Alors, où est le plan de Doug Ford pour résoudre cette situation ?

Donc, la bonne nouvelle est que le Canada règne toujours maître dans le monde du hockey et nous continuons à détenir tous les droits de vantardise associés. Autre bonne nouvelle, à part le hockey, notre sentiment de fierté est plus que jamais discernables de ceux de nos amis du Sud. Mais sachez que nous devons toujours être sur nos gardes pour notre précieux système public de santé.

Comme toujours, n’hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.