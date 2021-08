L’Ontario travaille avec les bureaux de santé publique à la mise sur pied des centres de vaccination pour les écoles contre la COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario collabore avec les bureaux de santé publique et les conseils scolaires financés par les fonds publics pour mettre sur pied des centres de vaccination et tenir des séances de vaccination en milieu scolaire ou à proximité des écoles afin de poursuivre la lutte contre la COVID-19. On s’attend à ce que les séances de vaccination soient tenues avant la rentrée et pendant les premières semaines d’école. Le programme fait partie de la stratégie « dernier maillon » de la province visant à cibler ceux qui n’ont pas encore reçu une première ou une deuxième dose de vaccin et offrira un accès facile et pratique aux vaccins aux élèves admissibles et à leurs familles ainsi qu’aux enseignants et au personnel des écoles qui retournent à l’école cet automne.

Bien que la vaccination contre la COVID-19 soit toujours volontaire pour toute personne admissible en Ontario, les experts de la santé recommandent la vaccination, pour tous ceux en mesure de le faire, comme un outil très efficace dans la lutte contre la COVID-19 et ses variants.

Le secteur de l’éducation et les bureaux de santé publique ont joué un rôle essentiel dans la vaccination des jeunes et la sécurité des étudiants et de leurs familles pendant cette pandémie historique. Alors que l’Ontario poursuit son programme de vaccination, le fait de s’assurer que les Ontariennes et les Ontariens admissibles qui souhaitent recevoir le vaccin peuvent en obtenir un, permettra aux écoles de rester ouvertes pour l’apprentissage en présentiel pendant toute l’année scolaire.

« Nous avons réalisé d’énormes progrès relativement à la vaccination des élèves, du personnel et de leurs familles. Ils sont essentiels à la protection des écoles et à la sécurité de nos collectivités, a déclaré Stephen Lecce, ministre de l’Éducation. Dans le cadre de la campagne “dernier maillon” visant à atteindre le plus grand nombre d’élèves et de membres du personnel possible et à assurer la sécurité des écoles, nous avons besoin que les conseils scolaires et les bureaux de santé publique mettent sur pied des centres de vaccination dans les écoles ou à proximité de ces dernières. En rendant les vaccins plus accessibles et en optant pour une réouverture prudente en septembre à la suite des conseils d’expert du médecin hygiéniste en chef, nous allons renforcer notre lutte contre la COVID-19 et ses variants. »

En date du 15 août, plus de 69 % des jeunes âgés de 12 à 17 ans avaient reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 et 56 % en avaient reçu deux doses. Les centres de vaccination pour les écoles favoriseront une participation accrue des élèves et du personnel enseignant admissibles, et un retour à l’école plus sécuritaire à l’automne.

« Le retour à l’école des élèves cet automne est une excellente nouvelle. Les enfants et les jeunes seront enfin réunis avec leurs camarades de classe pour apprendre et reprendre les activités qu’ils aiment, a déclaré le Dr Moore, médecin hygiéniste en chef. Cela est crucial tant pour leur bien-être mental, physique que social. Grâce aux centres de vaccination pour les écoles, il sera plus pratique pour les élèves de recevoir leur vaccin dans un milieu familier et confortable. Cela contribuera également à assurer une réouverture plus sécuritaire et durable de nos écoles. »

En ce qui concerne le consentement dans les centres de vaccination pour les écoles, les vaccins contre la COVID-19 ne seront administrés que si le consentement éclairé est reçu de la personne vaccinée, y compris des élèves admissibles, et tant qu’ils ont la capacité de prendre cette décision. Les professionnels de la santé, l’école et les familles doivent respecter la décision d’un jeune en matière de vaccination. Les parents et les tuteurs sont encouragés à discuter de la vaccination avec leurs enfants avant qu’ils se présentent à un centre de vaccination pour les écoles.

Tous les vaccins livrés dans le cadre du déploiement des vaccins de l’Ontario fournissent des niveaux élevés d’efficacité contre les hospitalisations et les décès reliés à la COVID-19 et à ses variants, y compris le variant Delta. En juillet 2021, les personnes non vaccinées étaient environ huit fois plus susceptibles d’être infectées par la COVID-19 que celles qui ont été entièrement vaccinées.