L’Ontario adopte des mesures de soutien à l’emploi simplifiées

Le gouvernement de l’Ontario permet aux gens de redémarrer plus facilement leur carrière et de soutenir leur famille grâce à la création d’un système de services d’emploi intégré et homogène. Le nouveau système regroupera les programmes d’emploi de l’aide sociale, comme l’aide à l’emploi du Programme Ontario au travail et le volet Soutien de l’emploi du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, au sein d’Emploi Ontario. Cette approche modernisée garantira aux clients un accès continu aux services sur lesquels ils comptent tout en les aidant à réussir dans leur recherche d’un emploi durable et à long terme.

Les détails sur la nouvelle approche ont été dévoilés par Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et Développement des compétences. Il était accompagné de Todd Smith, ministre des Services à l’enfance, et des Services sociaux et communautaires.

Les chercheurs d’emploi se verront proposer des services spécialement conçus pour les orienter vers des emplois dans leur communauté, notamment la recherche d’emploi, le jumelage d’emplois et l’accompagnement professionnel. Un large éventail de services et de possibilités sera également proposé aux employeurs pour les aider à trouver des travailleuses et travailleurs et à coordonner la formation.

« Les travailleuses et travailleurs, les familles et les étudiants ont connu des difficultés exceptionnelles, car la COVID-19 a laissé de nombreuses personnes sans emploi et a limité les possibilités de trouver du travail, a déclaré la ministre McNaughton. Le modèle actuel des services d’emploi est complexe et fragmenté et n’a pas aidé efficacement les gens à trouver et à conserver un emploi à temps plein, ce qui rend la démarche difficile et laborieuse pour les travailleurs, en particulier ceux qui reçoivent de l’aide sociale. Une personne sur quatre qui s’inscrit au programme Ontario au travail y reste pendant plus de cinq ans et près de la moitié de celles qui le quittent y reviennent – la plupart dans l’année qui suit. Le nouveau guichet unique de notre gouvernement pour ces services aidera un plus grand nombre de personnes à trouver de bons emplois dans leur collectivité. »

Cette nouvelle approche prévoit la mise en place de gestionnaires de systèmes de services, qui encadreront la planification, la conception et la prestation des services d’emploi dans chaque zone desservie. Cette initiative s’appuie sur le succès de trois régions prototypes à Peel, Hamilton-Niagara et Muskoka-Kawarthas, qui ont mises en place en 2020.

« Cette amélioration des services d’emploi est une étape importante de la nouvelle vision de l’Ontario en matière d’aide sociale, qui établit des plans pour mettre en place un système d’aide sociale plus souple et axé sur la personne, a affirmé le ministre Smith. Dans le cadre de ce travail, le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires continuera de collaborer étroitement avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences pour mieux aider les personnes à surmonter les obstacles et à cheminer vers l’emploi et l’indépendance en les mettant en lien avec les bons soutiens intégrés dans leurs collectivités. »

Le système amélioré offrira un soutien intégré aux personnes à la recherche d’un emploi, y compris celles qui sont inscrites au programme Ontario au travail ou au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, à compter de 2022 dans neuf autres régions.