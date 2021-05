WAVS – Fraudes de la Situation D’Urgence

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

FRAUDES DE LA SITUATION D’URGENCE

Grands-parents gâteau, n’agissez pas trop vite!

La fraude de la situation d’urgence cible des grands-parents attentionnés, en profitant de leurs émotions pour voler leur argent.

Généralement, la fraude se déroule comme suit : les grands-parents reçoivent un appel d’une personne prétendant être un de leurs petitsenfants. Cette personne affirme être en difficulté (avoir un accident d’auto, être en prison, ne pas pouvoir revenir au pays) et avoir besoin d’argent immédiatement.

Elle vous posera des questions pour vous faire révéler des renseignements personnels et vous fera jurer de ne rien dire pour éviter que la famille ne l’apprenne, sous prétexte d’être embarrassée par la situation.

Dans certaines versions, deux personnes seront au téléphone : l’une prétendant être le petit-fils ou la petite-fille et l’autre, un policier ou avocat.

Dans d’autres cas, le fraudeur prétend être un ancien voisin ou un ami de la famille.

Pour vous protéger :

rapidement vos proches en situation d’urgence. Appelez les parents ou les amis pour savoir où votre petit-fils ou petite-fille se trouve.

Posez des questions au téléphone auxquelles seuls vos proches peuvent répondre et confirmez leur identité avant de les aider.

pas confiance. Ne donnez aucun renseignement personnel à la personne qui appelle.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee

