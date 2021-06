WAVS – Fraudes Liées au Porte-à-porte

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

FRAUDES LIÉES AU PORTE-À-PORTE

Toc, toc, toc! Qui est là? Un fraudeur!

Même si nous vivons à l’ère numérique, des fraudeurs utilisant de bonnes vieilles méthodes peuvent se présenter à la porte – une menace pour vous et les entreprises. Ces vendeurs frappent à votre porte et insistent pour vous convaincre d’acheter un produit ou un service dont vous ne voulez pas ou dont vous n’avez pas besoin.

Ces discours agressifs servent souvent à soutirer de l’argent pour des dons de bienfaisance, des occasions d’investissement ou des services ménagers et d’entretien de divers appareils (chauffe-eau, fournaise, conditionneur d’air).

Dans la plupart des cas, vous ne recevrez jamais le produit ou le service promis; dans d’autres, il est de mauvaise qualité ou ne correspond pas à ce qui avait été promis.

Pour vous protéger :

Ne prenez pas de décision hâtive; faites vos recherches sur le vendeur et le produit.

Demandez à voir une pièce d’identité avec photo et notez le nom de la personne et de l’entreprise ou de l’organisme qu’elle représente.

Demandez comment les dons sont distribués par l’organisme et obtenez ces renseignements par écrit. • Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de copie de factures ou de relevés bancaires.

Ne laissez entrer que les personnes en qui vous avez confiance.

Ne signez rien et lisez toujours les petits caractères.

Connaissez vos droits. Communiquez avec votre organisme de protection des consommateurs local, car la plupart des provinces et des territoires possèdent leurs propres lois et lignes directrices.

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

