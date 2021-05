L’Ontario dévoile son Plan d’action pour le déconfinement en trois phases

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef de la province, a dévoilé son Plan d’action pour le déconfinement, un plan en trois phases d’une durée déterminée pour le déconfinement prudent et sécuritaire de la province et la levée progressive des mesures de santé publique en fonction du taux de vaccination à l’échelle de la province et de l’amélioration des principaux indicateurs de la santé publique. De plus, en réponse à l’amélioration récente de ces indicateurs, l’Ontario procédera à la réouverture des installations récréatives à l’extérieur, avec certaines restrictions, à compter du 22 mai 2021 à 0 h 01.

« Grâce aux mesures de santé publique strictes que nous avons mis en place pour freiner la propagation des variants du virus de la COVID-19, nous constatons une amélioration soutenue de la situation et une stabilisation du nombre d’admissions dans nos hôpitaux et aux soins intensifs, a déclaré le premier ministre Doug Ford. Bien que nous devions garder à l’esprit que le virus continue de représenter une menace permanente et que des millions d’Ontariennes et d’Ontariens ont déjà reçu une première dose du vaccin, nous pouvons maintenant entamer lentement et prudemment le déconfinement de la province, en concertation absolue avec nos professionnels de la santé publique. »

Le Plan d’action pour le déconfinement détaille les trois phases d’assouplissement des mesures de santé publique, qui sont orientées par les principes suivants :

L’accent sera mis d’abord sur la reprise des activités en plein air en petits groupes dans les endroits où le risque de transmission est minime et la reprise des activités de vente au détail, avec certaines restrictions en place. Cette phase permettra notamment les rassemblements à l’extérieur en groupe de 10 personnes maximum, les repas avec un maximum de quatre personnes par table et la réouverture des commerces de détail non-essentiels avec une limite de capacité de 15 pour cent. Deuxième phase : La reprise des activités en plein air sera élargie et certains services seront permis avec un petit nombre de personnes à l’intérieur, avec port du couvre-visage. Cette phase permettra notamment les rassemblements à l’extérieur en groupe de 25 personnes maximum, la reprise des sports et des ligues sportives en plein air, l’ouverture des camps de vacances, les services de soins personnels avec port du masque et limite de capacité, ainsi que les rassemblements dans le cadre de services, de cérémonies ou de rites religieux, avec limite de capacité de 15 pour cent.

La reprise des activités en plein air sera élargie et certains services seront permis avec un petit nombre de personnes à l’intérieur, avec port du couvre-visage. Cette phase permettra notamment les rassemblements à l’extérieur en groupe de 25 personnes maximum, la reprise des sports et des ligues sportives en plein air, l’ouverture des camps de vacances, les services de soins personnels avec port du masque et limite de capacité, ainsi que les rassemblements dans le cadre de services, de cérémonies ou de rites religieux, avec limite de capacité de 15 pour cent. Troisième phase : L’accès aux installations à l’intérieur sera élargi, avec certaines restrictions, notamment dans les lieux permettant de rassembler un grand nombre de personnes et où il n’est pas possible de porter un couvre-visage en tout temps. Cette phase comprend entre autres la reprise des sports et des activités de conditionnement physique récréatives à l’intérieur, la réouverture des salles à manger, des musées, des galeries d’art, des bibliothèques, des casinos et des salles de bingo, avec limite de capacité.

La province demeurera dans chaque phase pendant au moins 21 jours afin d’évaluer les répercussions sur les principaux indicateurs de santé publique et le système de santé. À la fin de cette période, les seuils de vaccination ci-dessous devront avoir été atteints et les principaux indicateurs de santé publique et le système de santé devront indiquer une tendance positive pour que la province puisse passer à la phase suivante.

70 pour cent de la population adulte devra avoir reçu une première dose du vaccin et 20 pour cent devra avoir reçu les deux doses du vaccin. Troisième phase : de 70 à 80 pour cent de la population adulte devra avoir reçu une première dose du vaccin et 25 pour cent devra avoir reçu les deux doses du vaccin.

Selon la tendance actuelle des principaux indicateurs de la santé publique, notamment le taux de vaccination à l’échelle de la province, le gouvernement prévoit que la province pourra entrer dans la première phase du Plan d’action pour le déconfinement à compter du 14 juin 2021. La province confirmera cette information à l’approche de cette date.

« Bien que ce ne soit pas encore le moment de rouvrir la province, les Ontariennes et les Ontariens sont en droit de connaître les étapes et le calendrier du déconfinement prudent de la province, en commençant par les activités qui sont les plus sécuritaires, a déclaré la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott. Des jours meilleurs sont à avenir et nous pensons que ce Plan d’action pour le déconfinement trace la voie de sortie de la pandémie et encouragera la population ontarienne à se faire vacciner et à continuer de suivre les recommandations de la santé publique. »

Le frein d’urgence provincial demeurera en vigueur pendant que la province évalue le passage à la première phase du Plan d’action pour le déconfinement et la fin du décret ordonnant de rester à domicile le 2 juin 2021. Pendant ce temps, le gouvernement continuera de collaborer avec les intervenants à l’élaboration de leur plan de réouverture afin qu’ils disposent de toute l’information nécessaire pour savoir à quel moment et de quelle façon ils pourront reprendre leurs activités en toute sécurité.

Grâce au succès continu de la campagne de vaccination de l’Ontario et aux efforts collectifs des Ontariennes et des Ontariens qui ont suivi les mesures de santé publique et de sécurité au travail jusqu’à présent, la province pourra rouvrir ses installations récréatives à l’extérieur, avec certaines restrictions, comme la nécessité de maintenir la distanciation physique, à compter du 22 mai 2021 à 0 h 01. Ces installations comprennent entre autres les terrains de golf et les terrains de pratique, les terrains de soccer, de tennis, de basketball et autres sports, ainsi que les planchodromes. Aucun cours de conditionnement physique ou d’exercices à l’extérieur n’est autorisé. De plus, les limites pour les rassemblements pour les rassemblements sociaux et les événements publics organisés à l’extérieur seront étendues à cinq personnes, incluant des membres de différents ménages. Toutes les autres mesures de santé publique et de santé et sécurité au travail demeureront en vigueur en vertu du frein d’urgence provincial.

Pour l’instant, l’apprentissage en ligne animé par les enseignants se poursuivra dans les écoles primaires et secondaires publiques et privées de la province. Les données sont évaluées sur une base régulière, et les experts médicaux, y compris le médecin hygiéniste en chef et d’autres autorités de santé, seront consultés afin de déterminer s’il est sécuritaire de retourner à l’apprentissage en classe.

« Grâce aux efforts rigoureux des Ontariennes et des Ontariens qui ont suivi les mesures de santé publique et de sécurité au travail, nous avons atteint un point où nous pouvons commencer à nous préparer à lever le frein d’urgence provincial et l’ordre de rester à la maison, a déclaré le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef. Toutefois, nous devons demeurer prudents, car la lutte contre la COVID-19 n’est pas terminée et le nombre de cas et d’hospitalisations ainsi que la capacité aux soins intensifs demeurent préoccupants. Il est essentiel que la population ontarienne en vigueur en place afin de réduire davantage la transmission et de sauver des vies. »

Le gouvernement continuera de collaborer avec la table des mesures de santé publique, Santé publique Ontario et d’autres experts en santé publique et scientifiques afin de déterminer les recommandations de santé publique à suivre par les Ontariennes et les Ontariens qui auront entièrement été vaccinés, notamment en ce qui a trait au port du couvre-visage et aux rassemblements à l’intérieur et à l’extérieur.

Le Plan d’action pour le déconfinement est un plan prudent en trois phases qui orientera un déconfinement sécuritaire et graduel de la province, ainsi que la levée des mesures de santé publique en fonction du taux provincial de vaccination et des améliorations des indicateurs clés de la santé publique et des soins de santé.