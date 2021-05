WAVS – Haceçonnage

Le Bureau du Canada à publier « The Little Black Book of Scams » 2nd edition et est maintenant disponible en ligne à https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm. L’information est très importante et devrait attirer l’intérêt de tous le monde. Dans les prochains mois ils y auras autres publications de escroqueries (une par semaine). L’information sera retrouver dans le livre « The Little Black Book of Scams » 2nd edition.

HAMEÇONNAGE

Soyez aux aguets. Les messages sont faciles à créer de toutes pièces!

Puisque nous passons plus de temps en ligne, les fraudeurs inventent d’autres arnaques dans le cyberespace.

L’hameçonnage, c’est recevoir un courriel non sollicité d’une organisation qui se prétend légitime (institution financière, entreprise, organisme gouvernemental). Le fraudeur vous demande de fournir ou de confirmer, par courriel ou en cliquant sur un hyperlien, des renseignements personnels ou financiers – numéro de carte de crédit, mots de passe et numéro d’assurance sociale.

C’est le même principe pour l’hameçonnage par texto.

Ces messages reprennent souvent le ton et le logo d’un organisme de confiance et demandent en général que vous agissiez. Peu importe la forme, le but est d’obtenir vos renseignements personnels.

Pour vous protéger:

Sachez qu’un organisme fiable ne demande jamais d’information personnelle par courriel ou texto.

Ignorez les courriels et textos de personnes inconnues.

Supprimez les messages suspects; ils peuvent contenir des virus.

• Ne répondez pas aux pourriels, même pour annuler votre abonnement; n’ouvrez pas les pièces jointes et ne cliquez pas sur les liens.

• Ne répondez pas aux pourriels, même pour annuler votre abonnement; n’ouvrez pas les pièces jointes et ne cliquez pas sur les liens. Pour voir l’adresse d’un hyperlien sans cliquer, glissez votre souris sur le lien. Vérifiez soigneusement s’il est exact.

Mettez à jour l’antivirus de tous vos appareils.

N’utilisez jamais le numéro de téléphone ou l’adresse courriel fournis dans un message suspect; utilisez les renseignements sur les sites Web officiels

Si vous soupçonnez une fraude, signalez-la immédiatement.

Additional organizations to contact depending on the situation:

Centre antifraud du Canada 1-888-495-8501 www.centreantifraude.ca

Bureau de la concurrence 1-800-348-5358 www.bureaudelaconcurrence.gc.ca

Bureau d’information aux consommateurs www.guideduconsommateur.ca

Autorités canadiennes en valeurs mobilières www.securities-administrators.ca

Ontario Provincial Police 1-888-310-1122

Submitted by Wawa and Area Victim Services – Senior’s at Risk Committee

https://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04333.htm.