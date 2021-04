L’Ontario confirme le premier cas de coagulation sanguine rare liée à l’AstraZeneca

« Nous avons confirmé le premier cas de thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par un vaccin (TTIV), une maladie rare de la coagulation sanguine, en Ontario. Le patient est un homme dans la soixantaine qui avait reçu sa première dose du vaccin d’AstraZeneca/COVISHIELD. Le patient a reçu un traitement et se rétablit à la maison. D’autres détails ne seront pas rendus publics afin de protéger la vie privée du patient.

La santé et la sécurité des Ontariennes et des Ontariens demeurent notre priorité absolue. Bien que ces réactions graves demeurent extrêmement rares, nous avons mis en place un processus rigoureux pour surveiller tout événement indésirable et nous avons pris des mesures pour nous assurer que ces événements sont détectés et traités le plus rapidement possible. Tous les vaccins contre la COVID-19 disponibles dans la province ont été jugés sûrs et efficaces par Santé Canada, et il a été démontré qu’ils permettent de prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès.

Ce cas est le quatrième cas de TTIV sur plus de 1,1 millions de doses du vaccin d’AstraZeneca/COVISHIELD qui ont été administrées au Canada à ce jour. Nous continuerons à surveiller activement l’évolution de la situation et la sécurité de tous les vaccins contre la COVID-19 avec nos partenaires à travers le pays.

L’Ontario continuera d’offrir le vaccin d’AstraZeneca aux personnes âgées de 40 ans et plus au moment de la vaccination ou à tout moment en 2021. Cette approche permet de maximiser le nombre de personnes protégées le plus rapidement possible afin de prévenir toute nouvelle transmission et les risques beaucoup plus élevés qui découlent de l’infection par la COVID-19.

Les vaccins approuvés par Santé Canada sont le meilleur moyen de protéger votre santé et celle de vos proches. Les Ontariennes et les Ontariens sont encouragés à se faire vacciner dès qu’ils sont admissibles et à surveiller leur santé après avoir reçu leur vaccin. »