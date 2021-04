L’Ontario élargit en toute sécurité l’âge d’admissibilité pour le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 aux 40 ans et plus

Aujourd’hui, le D r David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, a publié la déclaration suivante pour élargir l’admissibilité à la vaccination contre la COVID-19 dans les pharmacies et les installations de soins primaires aux personnes âgées de 40 ans et plus :

« À compter de mardi 20 avril 2021, l’Ontario offrira le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 aux particuliers âgés de 40 ans et plus dans les pharmacies et les installations de soins primaires partout dans la province.

Alors que nous continuons à lutter contre la COVID-19, nous faisons tout ce qui est possible pour administrer le plus grand nombre de vaccins aussi rapidement et sécuritairement que possible. Nous continuons à participer activement avec Santé Canada à la mise à jour sur l’innocuité du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19. La semaine dernière, en fonction de l’examen des données disponibles en provenance de l’Europe et du Royaume-Uni, Santé Canada a annoncé qu’il ne restreignait pas pour le moment l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca à des populations particulières.

En élargissant l’admissibilité à la vaccination pour le vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19 dans les pharmacies et les installations de soins primaires aux personnes âgées de 40 ans et plus, l’Ontario pourra offrir une protection vaccinale à un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens plus tôt que prévu. Grâce à l’approvisionnement actuel en vaccin d’AstraZeneca, l’élargissement de l’admissibilité haussera aussi de façon importante l’accès aux vaccins dans les collectivités fortement touchées.

La santé et la sécurité de la population ontarienne sont toujours notre principale priorité et, pour cette raison, seuls les vaccins jugés sécuritaires et efficaces par Santé Canada sont approuvés pour être utilisés en Ontario. Tous les vaccins contre la COVID-19 en Ontario ont démontré prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Les réactions indésirables sont extrêmement rares. Nous recommandons fortement à tous de prendre rendez-vous dès qu’ils sont admissibles à se faire vacciner.

L’Ontario a administré plus de 3,86 millions de doses de vaccin à des Ontariennes et Ontariens à ce jour, et l’ensemble de nos partenaires et travailleurs de la santé continuent à travailler fort pour administrer des doses aussi rapidement que possible à la population de l’Ontario. »