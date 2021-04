La vie est plus agréable et beaucoup plus facile à bien des égards si vous voyez le verre à moitié plein et non à moitié vide. Le sens de la question: « Le verre est-il à moitié vide ou à moitié plein? » est une phrase proverbiale courante qui décrit la vision des gens d’être optimiste (à moitié plein) ou pessimiste (à moitié vide). Les optimistes regardent le verre et pensent, Dieu merci, il reste encore de l’eau à boire. Les pessimistes, quant à eux, regardent la demi-mesure et déterminent qu’elle est insuffisante.

Si on leur demande, la plupart des gens disent qu’ils préfèrent être en compagnie de personnes optimistes qui essaient de se concentrer sur le bon côté des choses. Ces personnes sont préférées parce que les optimistes pleins d’espoir éprouvent moins de stress global, même lorsque les choses ne s’améliorent pas et que les situations sont gênantes. Mais cela ne veut pas dire que les optimistes ne sont pas confrontés à des obstacles. Ce serait une déclaration ridicule. L’avantage qu’ils ont sur les pessimistes est que, comme ils subissent moins de stress que les pessimistes, ils sont meilleur pour faire face et de réagir aux obstacles qui surgissent et de trouver des moyens de contourner ou de surmonter des situations négatives. Le résultat est que les optimistes sont convaincus qu’ils trouveront un moyen d’améliorer les situations. Les scientifiques ont prouvé que les personnes optimistes ont globalement une vie plus saine, plus heureuse et plus réussie.

Comme nous le savons tous, cependant, peu de choses dans la vie sont strictement l’un ou l’autre. En termes simples, la clé du succès est d’équilibrer nos perspectives.

En parlant personnellement, je m’efforce d’avoir une attitude –verre à moitié plein. J’admets pleinement que je vois souvent les choses d’un point de vue négatif – en particulier dans les situations où quelqu’un ou quelque chose est susceptible de subir une expérience négative ou même dangereuse. C’est pourquoi j’apprécie tant mon rôle de député. J’ai l’occasion de faire entendre la voix des personnes que je représente et d’essayer de faire les choses correctement. Les gens d’Algoma-Manitoulin seraient mal servis si ma vue était limitée à moitié pleine ou à moitié vide. L’équilibre est la clé.

Un exemple parfait de la nécessité d’un équilibre peut être facilement démontré en suivant le chemin déséquilibré que le premier ministre Ford a conduit cette province dans la gestion de cette pandémie continue.

Il est clair non seulement pour mes collègues néo-démocrates et moi, mais pour une liste sans cesse croissante d’agents médicaux et de santé publique, de dirigeants municipaux et de nombreux autres que Doug Ford nous a conduits dans ce confinement les yeux grands ouverts. Alors que les experts l’avertissaient de la croissance explosive de variantes plus infectieuses et plus mortelles, il a annulé les protections de la santé publique. Il nous a conduits droit dans un grave danger. Mon cœur est avec des gens qui craignent pour la santé de leur famille et qui luttent déjà contre l’isolement ou la perte de revenus. Je suis extrêmement inquiet pour les travailleurs et les entreprises locales qui tiennent à peine.

Cela n’aurait jamais dû en arriver là. La troisième vague n’avait pas besoin d’être aussi horrible.

Malgré les avertissements clairs des propres conseillers du gouvernement, le premier ministre Doug Ford a propulsé l’Ontario dans une troisième vague de COVID-19. La Table des sciences de l’Ontario a averti Ford d’agir en février, mais il n’a pas agit.

Le 1er avril, le Dr Adalsteinn Brown de la Table des sciences de l’Ontario sur l’augmentation des admissions aux USI a déclaré que l’USI « est un endroit où les cliniciens doivent prendre des décisions difficiles que vous ne voudriez jamais qu’ils aient à prendre … vous verrez des pertes de vie.»

Le Dr Peter Juni, également membre de la Table des sciences de l’Ontario, a déclaré le 17 mars: «Pour y arriver sans un nouveau confinement dans lequel nous nous trouvons, c’est pratiquement impossible, à moins qu’un miracle ne se produise. Il ne s’agit pas de miracles. Il s’agit ici de biologie et d’épidémiologie . »

Et le 11 février, le Dr Brown a averti le premier ministre Ford que « les cas vont probablement augmenter étant donné les variantes préoccupantes.»

Ces médecins spécialistes n’étaient pas pessimistes. Ils étaient plutôt réalistes.

Doug Ford a dû plonger dans son coffre au trésor depuis son plus jeune âge pour trouver ses lunettes roses à porter car ses réponses indiquent clairement qu’il était inconscient des avertissements émanant de ses professionnels de la Science. Ses réponses ont été:

1er avril: “Nous lançons tout ce que nous avons contre le virus.” (Tout sauf les jours de maladie et les réserves covid-19 du gouvernement fédéral il y a des mois.)

22 février: « Plutôt que de toujours avoir humeur morose et dépressive, nous devons faire quelque chose de bien, car pour 100 000 cas actifs, l’Ontario a le plus bas à l’extérieur de la province des Maritimes. Il doit y avoir quelque chose qui va dans la bonne direction ici. (Si cela était vrai, pourquoi le nombre d’infections et de soins intensifs en Ontario monte-t-il en flèche?)

16 février: « Nous avons pu réduire le nombre de cas. Les unités de l’USI diminuent en fait, la capacité qui existe actuellement. Les cas diminuent»

La minimisation constante et le déni des conservateurs sont un facteur clé pour expliquer comment les Ontariennes et Ontariens se sont retrouvés dans ce gâchis toujours croissant. Il n’aurait jamais dû dérailler comme c’est le cas aujourd’hui. Le confinement que les responsables de la santé publique et les Ontariens ont réclamé est arrivé beaucoup trop tard. Les mesures de santé publique sont en deçà de ce que de nombreux experts réclament depuis le début. Les retards et l’inaction de Doug Ford n’ont fait que prolonger la souffrance des peuples. Le premier ministre Ford a enfilé ses lunettes roses pendant bien trop longtemps.

Le gouvernement transmet aux Ontariennes et Ontariens des messages contradictoires et des directives totalement déroutantes. En un mot; il n’y a pas de soutien financier pour les petites entreprises; il n’y a pas de jours de maladie payés, il n’y a pas de tests complets dans les lieux de travail essentiels; il n’y a pas de limite sur la taille des classes afin que les enfants puissent s’éloigner socialement dans les écoles. Et il n’y a pas de plan global pour faire parvenir le vaccin aux travailleurs essentiels et pas de temps libre rémunéré pour se faire vacciner.

Cette approche a déjà échoué et j’ai peur qu’elle échoue à nouveau. Les néo-démocrates tentent désespérément d’aider le gouvernement à saisir la réalité de la situation et ont fait le plus de propositions positives possible. Hélas, il semble que ceux qui jouent à des jeux politiques tournent le dos, non seulement à des plans réalisables et détaillés, mais tournent aussi froidement le dos à tous les Ontariens.

Les Ontariennes et Ontariens méritent un leader qui a une attitude positive et confiante. Mais ils ont besoin d’un leader qui puisse également équilibrer son verre à moitié plein / à moitié vide avec des réalités austères. Nous avons besoin d’un leader à l’écoute de conseillers professionnels pour l’aider à voir les choses d’un point de vue équilibré et réaliste. Un leader qui accorde la priorité à la santé, à la sécurité et aux besoins de la population et qui ne tient pas compte de la politique et qui récompense les partisans aux poches profondes.

Comme toujours, n'hésitez pas à communiquer avec mon bureau au sujet de cette chronique ou de toute autre question provinciale.