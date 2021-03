Devenir plus facile à administrer les tests rapides de COVID-19 sur le lieu de travail

Le gouvernement de l’Ontario facilite le dépistage de la COVID-19 en milieu de travail pour les entreprises en fournissant des conseils aux employés qui souhaitent s’auto-administrer un test antigénique rapide au point de soins sur une base volontaire sous la supervision d’une personne dûment formée. Compte tenu du succès du déploiement initial du test rapide de dépistage antigénique, le gouvernement élargit le programme à plus de secteurs, notamment les premiers intervenants, les services médicaux d’urgence, le camionnage et le transport, la gestion des eaux usées et les établissements postsecondaires.

« En étendant le dépistage rapide sur le lieu de travail et en le rendant plus facile à administrer, nous pourrons maintenir les infrastructures essentielles et garder les gens au travail », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce. « Ces mesures sont essentielles pour protéger davantage la main-d’œuvre de l’Ontario, alors que nous travaillons ensemble à un rétablissement rapide de la pandémie de COVID-19, plus forts et plus résilients qu’auparavant.

Les tests rapides antigéniques peuvent constituer une couche supplémentaire de sécurité sur les lieux de travail et rassurer les employeurs comme les employés. En approuvant cliniquement l’auto‑prélèvement volontaire supervisé pour les personnes asymptomatiques, l’Ontario aide les entreprises à réduire les coûts administratifs liés à l’utilisation des tests antigéniques, en permettant aux employés d’envisager l’option de réaliser leur propre prélèvement à l’aide d’un test rapide antigénique au point de soins sous la supervision d’une personne dûment formée.

« Les propriétaires d’entreprises savent mieux que quiconque ce dont leurs entreprises ont besoin pour prospérer. Ces changements feront du test antigénique rapide une option particulièrement viable pour les petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la chaîne de fabrication et d’approvisionnement de notre province », a déclaré Prabmeet Sarkaria, ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives.

La province a également supprimé les obstacles réglementaires régissant l’utilisation des tests approuvés par Santé Canada pour une utilisation au point de soins, afin de permettre aux organisations d’offrir plus facilement des tests sur place et de favoriser un retour au travail en toute sécurité. Ce changement sera particulièrement bénéfique pour les communautés rurales et éloignées, y compris les communautés autochtones du Nord, où les professionnels de la santé nécessaires pour administrer les tests sont peu nombreux.

Bien que les dispositifs de test rapide au point de soins actuellement déployés en Ontario soient faciles à utiliser, leur utilisation sûre et appropriée est soutenue par des protocoles cliniques et de santé publique supplémentaires décrits dans la mise à jour des directives provinciales sur les tests, ainsi que par du matériel de formation et des webinaires qui sont disponibles gratuitement.

« Notre gouvernement s’est engagé à offrir une plus grande souplesse et des options de dépistage novatrices à d’autres secteurs afin de contribuer à enrayer la propagation de la COVID-19 », a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. « En offrant l’option d’auto-prélèvement volontaire et supervisée, les travailleurs de première ligne et les travailleurs essentiels peuvent avoir un accès plus rapide et plus facile au dépistage et disposer d’une couche de protection supplémentaire. En attendant que les vaccins soient largement disponibles, j’invite vivement tout le monde à continuer à suivre les mesures de santé publiques. »

Lancé initialement en novembre 2020 à titre de projet pilote, le Programme provincial de dépistage de l’antigène a déployé des tests rapides d’antigène au point de service dans des lieux de travail et des secteurs essentiels afin d’identifier rapidement le COVID-19 et de contribuer à enrayer sa propagation. L’Ontario a depuis étendu le programme à l’échelle provinciale et a déployé plus de trois millions de tests rapides d’antigène au point de service dans les secteurs prioritaires à ce jour, y compris, mais sans s’y limiter, les soins de longue durée et les maisons de retraite, les établissements de soins collectifs comme les établissements correctionnels pour adultes, et les industries essentielles comme la transformation des aliments, la fabrication et les chantiers de construction. Des tests rapides d’antigènes au point de service ont également été déployés pour soutenir le dépistage asymptomatique du personnel et des élèves dans les écoles de la province afin de favoriser une réouverture sans danger.

Alors que le programme provincial de dépistage des antigènes continue de s’étendre dans les semaines à venir, il verra le déploiement de plus d’un million de tests par semaine dans ces secteurs et d’autres secteurs prioritaires.

La province continue de veiller à ce que toute personne ayant besoin d’un test puisse l’obtenir et recevoir ses résultats le plus rapidement possible. Toute personne visée par les directives provinciales actuelles en matière de dépistage doit continuer à se soumettre à des tests de laboratoire financés par l’État, disponibles dans les pharmacies, les centres de collecte d’échantillons et les centres d’évaluation participants. Si vous présentez des symptômes du COVID-19 ou si vous avez été exposé, vous devez vous faire tester dans un centre d’évaluation ou un centre de collecte d’échantillons participant, y compris les sites mobiles et temporaires.