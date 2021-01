Aujourd’hui est le premier anniversaire de la confirmation du premier cas de COVID-19 en Ontario

Le premier ministre, Doug Ford, et la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, ont aujourd’hui émis la déclaration suivante pour marquer les jalons importants depuis la confirmation du premier cas de COVID-19 en Ontario le 25 janvier 2020 :

« Il y a un an aujourd’hui, nous avons été confrontés à l’un des défis les plus difficiles de notre histoire avec la confirmation du premier cas de COVID-19 en Ontario. La propagation rapide du virus à l’échelle de la province, du pays et du monde entier allait conduire l’Organisation mondiale de la santé à déclarer, en mars 2020, une pandémie mondiale en raison de la COVID-19.

Depuis, ce virus mortel a entraîné la perte tragique de 5 846 vies en Ontario. Nous pleurons la mort de chaque personne et offrons nos plus sincères condoléances à leurs familles, amis et collègues.

Depuis le début de la pandémie, la santé et la sécurité des Ontariennes et Ontariens demeure la priorité absolue de notre gouvernement. Nous avons été l’une des premières provinces à déclarer une situation d’urgence face à la COVID-19 pour protéger les personnes, les familles et les travailleuses et travailleurs.

En quelques semaines, nous avons mis en place un réseau provincial intégré de laboratoires parmi les laboratoires de santé publique et les laboratoires hospitaliers et communautaires, afin de créer une capacité d’analyse sans précédent. L’Ontario est maintenant le chef de file national en ce qui concerne le nombre de tests quotidiens par habitant et a réalisé plus de 9 millions de tests jusqu’à présent, soit plus de tests que toutes les autres provinces et territoires canadiens réunis. Nous avons aussi mis en place les tests rapides dans nos foyers de soins de longue durée, nos hôpitaux et nos lieux de travail, ainsi qu’à l’Aéroport international Pearson.

Alors que le monde entier était confronté à une pénurie d’équipement de protection individuelle (EPI) et de fournitures médicales, nous avons lancé l’initiative L’Ontario, ensemble afin de mobiliser nos secteurs manufacturiers et renforcer les capacités nationales. Nous avons investi 50 millions de dollars pour aider les entreprises à se réoutiller et soutenir la production de fournitures et d’EPI fabriqués en Ontario, notamment des ventilateurs et des masques N95.

Nous avons agi rapidement pour protéger nos personnes âgées, nos populations les plus vulnérables et les personnes qui s’occupent d’elles. Nous avons apporté des réformes à notre système de soins de longue durée, notamment en nous engageant à respecter une norme, inégalée au pays, de prestation d’un minimum de quatre heures de soins par jour pour tous les résidents des foyers de soins de longue durée. Pour respecter cet engagement, nous avons lancé la plus importante initiative de recrutement et de formation dans le secteur des soins de longue durée depuis une génération. Nous avons également investi plus de 510 millions de dollars à ce jour dans le Fonds de secours pour les services sociaux en vue de soutenir nos banques alimentaires, nos refuges et d’autres organisations communautaires.

En outre, notre gouvernement utilise tous les outils à sa disposition pour soutenir nos hôpitaux dans leur lutte contre la COVID-19. C’est pourquoi nous avons investi 2,5 milliards de dollars de plus dans nos hôpitaux cette année, ce qui représente la plus forte augmentation en pourcentage d’une année à l’autre depuis dix ans, y compris l’investissement dans l’aménagement de plus de 3 100 nouveaux lits dans les hôpitaux et autres établissements de santé de la province. À la fin de l’année dernière, une lueur d’espoir s’est profilée à l’horizon avec l’approbation de deux vaccins contre la COVID-19. En conséquence, notre gouvernement a lancé un plan de vaccination contre la COVID-19 en trois phases et a reçu les premières doses des vaccins Pfizer et Moderna. À ce jour, nous avons vacciné plus de 285 000 travailleurs de la santé de première ligne, et résidents, employés et fournisseurs de soins essentiels des foyers de soins de longue durée, des foyers pour personnes âgées autochtones, et des maisons de retraite. Nous avons terminé la première série de vaccinations avant l’échéance prévue dans les foyers de soins de longue durée des régions où les taux de COVID-19 sont les plus élevés. Bientôt, l’Ontario aura la capacité de vacciner près de 40 000 personnes par jour, et même de tripler et quadrupler cette capacité au cours des prochaines semaines, selon les stocks de vaccins que le gouvernement fédéral nous fournira.

La COVID-19 a eu un impact dévastateur sur les entreprises de toutes les tailles. En conséquence, notre gouvernement leur apporte un soutien financier important par l’entremise de divers programmes pour les aider à traverser le confinement de la province. Nous avons offert des remises sur l’impôt foncier et les factures d’électricité, versé des fonds pour compenser le coût de l’équipement de protection individuelle et créé une nouvelle Subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises grâce à laquelle les propriétaires d’entreprises admissibles peuvent obtenir un minimum de 10 000 $ et un maximum de 20 000 $ pour les aider à traverser cette période difficile. Nous sommes convaincus que notre économie reviendra en force une fois la crise passée.

La population de l’Ontario a été confrontée à maintes reprises à des défis extraordinaires au cours de l’année dernière et, à maintes reprises, elle s’est engagée, a fait sa part et a montré le véritable esprit ontarien. Merci à celles et ceux qui ont fait des sacrifices incroyables et ont consacré d’innombrables heures à assurer notre sécurité et le fonctionnement de la province.

En attendant que les vaccins soient disponibles à grande échelle, nous demandons instamment à tous les Ontariennes et Ontariens de continuer de suivre toutes les consignes de santé publique. Bref, nous devons tous continuer de rester chez nous, de rester en sécurité et de sauver des vies.

En nous soutenant les uns les autres, nous allons persévérer et traverser ensemble cette pandémie. »