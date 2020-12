Publication du cadre éthique de l’Ontario pour la distribution du vaccin COVID-19

Le gouvernement de l’Ontario a rendu public un Cadre éthique pour la distribution des vaccins contre la COVID-19, qui a été élaboré en collaboration avec le Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19. Ce cadre orientera l’établissement des priorités et la distribution des vaccins à l’échelle de la province. La province continue de vacciner les groupes de population vulnérables et les personnes qui prennent soin d’eux durant la première phase du plan de vaccination en trois phases au fur et à mesure que des vaccins deviennent disponibles.

Des détails ont été fournis aujourd’hui par des membres du Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19, soit le Dr Dirk Huyer, coroner en chef de l’Ontario et coordonnateur provincial de l’intervention en cas d’éclosion, et le Dr Maxwell Smith, bioéthicien et professeur adjoint à l’Université Western.

« Ce cadre éthique démontre clairement notre engagement de faire preuve de transparence envers la population de l’Ontario, a déclaré le général Rick Hillier (à la retraite), président du Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19. Nous savons que les gens ont hâte de se faire vacciner et ce cadre aidera à faire en sorte que le déploiement des vaccins se fasse de façon éthique et efficace et en faisant preuve de compassion. »

La première phase du plan de vaccination en trois phases de l’Ontario a été amorcée le 15 décembre 2020 dans deux hôpitaux, et 17 autres emplacements se sont ajoutés la semaine suivante, lorsque 90 000 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech ont été reçues. Santé Canada ayant approuvé récemment le vaccin contre la COVID-19 de Moderna, la province peut s’attendre à recevoir quelque 50 000 doses de plus d’ici la fin du mois.

« L’un des objectifs les plus importants du Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 depuis les tout débuts est d’assurer que les vaccins les plus prometteurs sont distribués aux Ontariens et aux Ontariennes de façon sécuritaire et équitable et le plus rapidement possible, a déclaré le Dr Huyer. Notre Cadre éthique appuiera l’établissement des priorités pour la vaccination de façon à renforcer la confiance que les gens ont à l’endroit du plan de vaccination contre la COVID-19 de l’Ontario. »

Le Cadre éthique est fondé sur les principes suivants pour orienter la distribution des vaccins contre la COVID-19 :

Réduction des effets néfastes et optimisation des bienfaits , en vue de réduire de façon générale les maladies et les décès liés à la COVID-19, de protéger les personnes les plus à risque de maladies graves et de décès en raison de facteurs biologiques, sociaux, géographiques et occupationnels, de protéger les infrastructures essentielles et de promouvoir le bien-être économique et social;

, en vue de réduire de façon générale les maladies et les décès liés à la COVID-19, de protéger les personnes les plus à risque de maladies graves et de décès en raison de facteurs biologiques, sociaux, géographiques et occupationnels, de protéger les infrastructures essentielles et de promouvoir le bien-être économique et social; Équité dans la distribution des vaccins sans préjugés ni discrimination, en vue de réduire les disparités en matière de maladie et de décès liés à la COVID-19, et d’assurer des avantages pour les groupes les plus touchés par la pandémie de COVID-19;

dans la distribution des vaccins sans préjugés ni discrimination, en vue de réduire les disparités en matière de maladie et de décès liés à la COVID-19, et d’assurer des avantages pour les groupes les plus touchés par la pandémie de COVID-19; Justice , en vue de s’assurer que toutes les personnes faisant partie de groupes aussi prioritaires les uns que les autres ont la même chance d’être vaccinées, et que les décisions au sujet de l’établissement des priorités quant aux vaccins sont prises dans le cadre de processus inclusifs, cohérents et adaptés aux besoins uniques des nombreuses communautés diversifiées de l’Ontario;

, en vue de s’assurer que toutes les personnes faisant partie de groupes aussi prioritaires les uns que les autres ont la même chance d’être vaccinées, et que les décisions au sujet de l’établissement des priorités quant aux vaccins sont prises dans le cadre de processus inclusifs, cohérents et adaptés aux besoins uniques des nombreuses communautés diversifiées de l’Ontario; Transparence , en vue de s’assurer que les principes et les justifications, les processus décisionnels et les plans de priorisation quant au vaccin contre la COVID-19 sont clairs, compréhensibles et rendus publics;

, en vue de s’assurer que les principes et les justifications, les processus décisionnels et les plans de priorisation quant au vaccin contre la COVID-19 sont clairs, compréhensibles et rendus publics; Légitimité , en vue de prendre des décisions fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, des valeurs communes et les commentaires des parties concernées, incluant celles qui sont habituellement sous-représentées, de s’assurer que les décisions prises ont l’incidence voulue et de faciliter la participation des parties concernées à l’élaboration et à l’examen des décisions et des processus décisionnels;

, en vue de prendre des décisions fondées sur les meilleures données scientifiques disponibles, des valeurs communes et les commentaires des parties concernées, incluant celles qui sont habituellement sous-représentées, de s’assurer que les décisions prises ont l’incidence voulue et de faciliter la participation des parties concernées à l’élaboration et à l’examen des décisions et des processus décisionnels; Confiance du public, en vue de veiller à ce que tant les processus décisionnels que les décisions soient fondés sur ces principes pour renforcer la confiance dans le plan de vaccination contre la COVID-19 de l’Ontario.

« Le Groupe d’étude sur la distribution des vaccins contre la COVID-19 a élaboré ce cadre pour faire en sorte que ses observations et ses recommandations soient toujours fondées sur des valeurs éthiques fondamentalement importantes, telles que l’équité, la justice et la transparence, a déclaré le Dr Smith. Nous continuons de faire en sorte que nos observations et nos recommandations tiennent compte de diverses perspectives afin que tous les Ontariens et toutes les Ontariennes qui désirent se faire vacciner contre ce virus mortel aient la chance de le faire. Les vaccins constituent le moyen le plus efficace de prévenir les maladies infectieuses et la meilleure arme dont nous disposons pour pouvoir reprendre notre vie normale. »

L’approbation de deux vaccins par Santé Canada et leur déploiement constituent un pas en avant dans la lutte contre la COVID-19, mais la population de l’Ontario doit se rappeler que, pour l’instant, la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres est de rester à la maison et de respecter les mesures de santé publique. Il s’agit notamment de limiter les déplacements à l’extérieur de la maison à des fins essentielles, de garder une distance d’au moins deux mètres à l’extérieur, de porter un couvre-visage lorsqu’il est difficile de respecter la distanciation ou qu’il est obligatoire de le faire, et de bien se laver les mains fréquemment.