Les régions de santé publique changent de couleur à mesure que les cas de COVID-19 augmentent – dimanche de minuit

Le gouvernement de l’Ontario, en consultation avec le médecin hygiéniste en chef, les médecins hygiénistes locaux et d’autres experts en santé, place sept régions sanitaires dans de nouveaux paliers avec des mesures de santé publique plus sévères, y compris la Circonscription sanitaire du comté de Windsor-Essex et la Santé publique de la région de York qui se retrouvent dans le palier gris-confinement. Ces décisions sont prises pour freiner la propagation de la COVID-19 afin de garder les écoles ouvertes dans les régions où l’apprentissage en classe est autorisé, de préserver la capacité du système de santé et de protéger les populations les plus vulnérables de la province. Les paliers et les mesures de santé publique qui s’y rattachent sont expliqués dans le Cadre d’intervention pour garder l’Ontario en sécurité et ouvert.

« Placer une région dans le palier gris-confinement n’est pas une décision facile, mais nous devions la prendre afin d’aider à freiner la propagation du virus et de préserver les services essentiels dont nous dépendons, a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. Alors que s’amorce la période des Fêtes et que la province se prépare à recevoir son premier lot de vaccins contre la COVID-19, il demeure crucial pour l’ensemble des Ontariennes et des Ontariens de continuer à respecter les conseils de santé publique et les mesures de sécurité au travail afin de réduire la propagation du virus et d’assurer notre sécurité mutuelle. »

En fonction des données les plus récentes, les régions sanitaires suivantes passeront du palier du cadre d’intervention où elles se trouvent actuellement aux paliers suivants à compter du lundi 14 décembre 2020 à 0 h 1 :

Gris-confinement Circonscription sanitaire du comté de Windsor-Essex; Santé publique de la région de York.



Rouge-contrôler Circonscription sanitaire de Middlesex-London; Circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka; Circonscription sanitaire de Wellington-Dufferin-Guelph.



Orange-restreindre Circonscription sanitaire de l’Est de l’Ontario.



Jaune-protéger Circonscription sanitaire du district de Leeds, Grenville et Lanark.



Toutes les autres régions sanitaires resteront au palier où elles se trouvent actuellement. Rendez-vous à ontario.ca/interventioncovid pour obtenir la liste complète du classement des régions sanitaires de la province.

« Au cours de la dernière semaine, les indicateurs de santé publique dans les régions de York et de Windsor ont continué à tendre dans la mauvaise direction et il est évident que des mesures supplémentaires doivent être prises pour aider à limiter la propagation du virus, a expliqué le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef. En prenant cette décision difficile, bien que nécessaire, nous pouvons aider à garantir que les hôpitaux de ces régions peuvent travailler à prodiguer aux patients les soins dont ils ont besoin, au moment opportun, y compris la réalisation des interventions chirurgicales prévues et d’autres procédures importantes. »

En ce qui concerne les foyers de soins de longue durée, des restrictions de visites s’appliquent aux foyers se trouvant dans des régions sanitaires placées dans le palier « orange-restreindre » ou à un palier supérieur. De plus, les foyers de soins de longue durée doivent déployer des exigences accrues en matière de dépistage.

Les tendances des données de santé publique continuent de faire l’objet d’une analyse hebdomadaire afin de déterminer si les bureaux de santé publique doivent rester à leur palier actuel ou être placés à un palier différent. Les bureaux de santé publique resteront au palier où ils se trouvent pour une période minimale de 28 jours, ou deux cycles d’incubation du virus de la COVID-19, moment où le gouvernement évaluera les répercussions des mesures de santé publique afin de décider si un bureau doit rester où il se trouve ou passer à un palier supérieur. Le gouvernement et le médecin hygiéniste en chef continueront de consulter régulièrement les médecins hygiénistes régionaux sur les contextes et les conditions qui prévalent localement afin d’aider à orienter le classement de leur région sanitaire.

Alors que nous approchons de la saison des Fêtes, le gouvernement presse toute la population ontarienne de continuer à respecter toutes les mesures de santé publique imposées ainsi que les conseils de santé publique. Cela comprend ce qui suit :

restez à la maison si vous présentez des symptômes de la COVID-19, même s’ils sont légers;

maintenez une distanciation physique de deux mètres avec toutes les personnes extérieures à votre ménage;

évitez les rassemblements sociaux et limitez les contacts étroits aux membres de votre ménage ou aux personnes avec qui vous vivez;

respectez les restrictions en vigueur dans votre région concernant les rassemblements publics et privés;

portez un couvre-visage à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur lorsque la distanciation physique ne peut pas être respectée ou que le port du couvre-visage est obligatoire;

lavez vos mains soigneusement et régulièrement;

couvrez votre bouche lorsque vous toussez;

faites-vous tester si vous présentez des symptômes compatibles avec la COVID-19, ou si vous avez été avisé d’une exposition par votre bureau de santé publique local ou par l’entremise de l’application mobile Alerte COVID;

les particuliers et les familles vivant dans des régions où la transmission est plus élevée devraient éviter de se déplacer vers des régions où la transmission est plus faible, sauf pour des raisons essentielles;

Téléchargez l’application mobile Alerte COVID.

Peu importe l’endroit où vous vivez dans la province, la façon la plus sécuritaire de passer les Fêtes cette année consiste à célébrer en personne uniquement avec ceux qui habitent avec vous et de façon virtuelle avec toute autre personne. Les personnes qui vivent seules peuvent avoir des contacts étroits avec un autre ménage afin d’aider à prévenir le sentiment d’isolement et d’atténuer les répercussions négatives sur la santé mentale.

Le gouvernement de l’Ontario injecte 600 millions de dollars pour des remises pour l’impôt foncier et les coûts d’énergie afin d’aider les entreprises admissibles qui doivent fermer ou restreindre significativement leurs services en raison des mesures accrues de santé publique, doublant ainsi l’engagement de 300 millions de dollars qu’il avait initialement pris dans le budget 2020, Plan d’action de l’Ontario pour la protection, le soutien et la relance. Pour présenter une demande pour cette aide financière, consultez la page Entreprises : obtenez de l’aide avec les coûts relatifs à la COVID-19.