Célébrer la saison des Fêtes en sécurité

Cette année, la période des Fêtes prendra une allure quelque peu différente en raison de la pandémie de COVID-19. Afin d’aider les Ontariens et Ontariennes à commencer à se préparer de façon sécuritaire pour cette période, le gouvernement, sur l’avis du médecin hygiéniste en chef et les conseils du Groupe des mesures de santé publique, prodigue des conseils préliminaires sur la façon de célébrer de façon sécuritaire cette année et de protéger vos proches.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et du médecin hygiéniste en chef, le Dr David Williams, pour fournir des détails à ce sujet.

« Je sais que de nombreuses personnes sont impatientes de vivre leurs célébrations familiales traditionnelles à cette période de l’année, mais afin d’assurer la sécurité de vos proches, il faudra faire des ajustements aux traditions, a déclaré le premier ministre Ford. Nous demandons à chacun de célébrer avec son propre ménage uniquement. Évitez les grandes soirées des Fêtes ou les grands soupers de famille pour nous aider à freiner la propagation de ce virus dévastateur. En suivant ces conseils de santé publique, nous pouvons tous vivre une saison des Fêtes sécuritaire et agréable. »

Peu importe l’endroit où vous résidez dans la province, la façon la plus sécuritaire de passer les Fêtes cette année consiste à célébrer en personne uniquement avec ceux qui habitent avec vous et de façon virtuelle avec toute autre personne. Si vous habitez seul, songez à célébrer exclusivement avec un autre ménage afin de passer les Fêtes en sécurité.

Bien que les mesures de santé publique pour assurer la sécurité des résidents de l’Ontario puissent varier dans les collectivités de la province, voici quelques conseils d’ordre général à prendre en compte lorsque vous planifiez votre saison des Fêtes :

Activités des Fêtes plus sécuritaires Activités des Fêtes plus risquées Rassemblements ou événements virtuels avec la famille, des amis ou des collègues. Rassemblements ou événements des Fêtes en personne, en particulier les rassemblements où les masques doivent être retirés pour manger ou boire. Activités des Fêtes extérieures, par exemple faire un bonhomme de neige ou une balade en traîneau avec les membres de votre ménage. Activités des Fêtes intérieures, par exemple recevoir des invités à dormir ou encore des amis ou personnes ne faisant pas partie de votre ménage à l’occasion d’une soirée pyjama. Visiter le père Noël, la mère Noël ou leurs lutins à l’intérieur et prendre des photos tout en respectant une distance de deux mètres. Visiter le père Noël, la mère Noël ou leurs lutins à l’intérieur et prendre des photos sans respecter la distance de deux mètres. Cette année, les enfants ne sont pas autorisés à s’asseoir sur les genoux du père Noël. Assister à un événement en formule ciné-parc ou au volant. Visiter la famille et des amis pour des raisons non essentielles. Les particuliers et les familles de régions où la transmission est plus élevée doivent éviter de se rendre dans des régions où la transmission est plus faible, sauf pour des raisons essentielles. Visionner des films des Fêtes ou autres avec les membres de votre ménage. Tenir des rassemblements ou événements publics organisés qui ne respectent pas les exigences provinciales ou locales ou y prendre part. Consultez les renseignements ci-dessous concernant les limites relatives aux rassemblements qui s’appliquent dans les différentes zones. Décorer vos portes, installer des lumières autour de la maison. Allumer votre ménorah. Cuisiner des gâteries des Fêtes avec les membres immédiats de votre ménage. Faire un don à votre œuvre de bienfaisance des Fêtes préférée ou à une collecte de jouets.

Bien que les mesures énoncées précédemment vous soient recommandées par les autorités de santé publique, rappelez-vous que vous devez aussi respecter les mesures et règles de santé publique et de sécurité au travail en vigueur dans votre région.

Une nouvelle page Web consacrée au temps des Fêtes sera bientôt lancée afin de vous offrir une orientation plus directe et à jour sur la façon dont les particuliers et les familles peuvent planifier une saison des Fêtes sécuritaire.

« La période des Fêtes est une période spéciale de l’année pour de nombreuses personnes, et même si nous désirons tous passer du temps avec notre famille et nos amis, nous devons célébrer en sécurité pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19, a déclaré la ministre Elliott. À la lumière des plus récentes nouvelles concernant plusieurs vaccins, nous voyons de la lumière au bout du tunnel. Je suis consciente que ça ne sera pas facile, mais nous devons continuer à respecter les conseils de santé publique et à trouver de nouvelles façons créatives de célébrer cette année. »

Il est important que tous respectent les mesures de santé publique en vigueur dans leur collectivité, en particulier lorsqu’ils sont en contact avec d’autres. Il est fortement recommandé à la population de l’Ontario de continuer à faire ce qui suit :

Restez à la maison si vous présentez des symptômes de la COVID-19, même légers;

Évitez les rassemblements sociaux et limitez les contacts étroits aux membres de votre ménage ou aux personnes avec qui vous habitez;

Maintenez un écart sanitaire de deux mètres avec toute autre personne;

Respectez les restrictions en vigueur dans votre région concernant les rassemblements publics et privés;

Portez un masque à l’intérieur, ainsi qu’à l’extérieur s’il est impossible de maintenir un écart sanitaire, ou si le port du couvre-visage est obligatoire;

Lavez-vous les mains soigneusement et fréquemment;

Couvrez votre toux;

Passez un test de dépistage si vous présentez des symptômes compatibles avec ceux de la COVID-19 ou si le bureau de santé publique de votre région ou l’application Alerte COVID vous a avisé d’une exposition;

Les particuliers et les familles de régions où le taux de transmission est plus élevé doivent éviter de se rendre dans des régions où le taux de transmission est plus faible (p. ex., d’une zone au palier Rouge à une zone au palier Orange), sauf pour des raisons essentielles;

Téléchargez l’application Alerte COVID.

« Nous comprenons l’importance traditionnelle de visiter la famille et de se rassembler durant la saison des Fêtes, mais alors que nous continuons de vivre une période sans précédent, nous devons trouver de nouvelles façons de célébrer et de souligner ces occasions spéciales, a déclaré le Dr Williams. Tout le monde a un rôle à jouer pour freiner la propagation de la COVID-19, et en respectant rigoureusement ces mesures, nous pouvons tous prévoir une saison des Fêtes en santé tout en assurant la sécurité de nos proches. »

Il est conseillé aux résidents de l’Ontario de consulter le site Ontario.ca/interventioncovid pour se renseigner sur les mesures de santé publique en vigueur dans leur collectivité et de vérifier auprès de leur bureau de santé publique concernant toute restriction ou tous renseignements supplémentaires. Les conseils peuvent varier selon le palier auquel se trouve le bureau de santé publique, qui peut changer en fonction des tendances en santé publique dans la région à l’approche de la saison des Fêtes.

Limites relatives aux rassemblements sociaux par palier en vertu des règlements

À tous les paliers, les gens doivent respecter les lignes directrices de santé publique concernant l’écart sanitaire;

Les limites intérieures et extérieures ne peuvent pas être combinées pour justifier un rassemblement plus important;

Les limites précisées s’appliquent aux rassemblements, même dans une habitation privée, y compris les maisons, les immeubles à logements, les immeubles d’habitations en copropriété et les résidences d’étudiants de niveau postsecondaire;

Les limites ne s’appliquent pas aux rassemblements des membres d’un même ménage.

Prévenir-vert, Protéger-jaune et Restreindre-orange :

Le nombre maximal de personnes pour les rassemblements sociaux à l’intérieur est de 10;

Le nombre maximal de personnes pour les rassemblements sociaux à l’extérieur est de 25.

Contrôler-rouge :

Le nombre maximal de personnes pour les rassemblements sociaux à l’intérieur est de cinq;

Le nombre maximal de personnes pour les rassemblements sociaux à l’extérieur est de 25.

Confinement (étape 1) :

Les rassemblements sociaux à l’intérieur sont interdits, à l’exception d’un rassemblement des membres d’un même ménage ou d’un rassemblement qui inclut les membres d’un même ménage plus une autre personne ne faisant pas partie de ce ménage et qui habite seule;

Le nombre maximal de personnes pour les rassemblements sociaux à l’extérieur est de 10.

Veuillez noter que les limites de capacité pour les services ou rites religieux ou cérémonies religieuses, incluant les mariages et les services funéraires, sont différentes de ce qui est mentionné plus haut. Veuillez vous référer au Règl. de l’Ont. 82/20, au Règl. de l’Ont. 263/20 ou au Règl. de l’Ont. 364/20.

Les personnes ou entreprises qui ne se conforment pas aux décrets pris en application de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (« Loi de réouverture de l’Ontario »), sont passibles d’une amende de 750 $ en vertu de la Loi.