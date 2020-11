Le général à la retraite Rick Hillier dirigera la plus vaste campagne de vaccination des dernières décennies

S’appuyant sur les efforts déjà déployés en vue de la distribution d’un vaccin, le gouvernement de l’Ontario annonce la création du Groupe de travail ministériel pour la distribution des vaccins contre la COVID-19. Ses membres conseilleront la province sur l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de vaccination visant notamment à ce que les doses antivirales soient distribuées rapidement et efficacement en Ontario, selon une approche éthique.

L’ancien chef d’état-major de la Défense des Forces armées canadiennes et commandant des forces dirigées par l’OTAN pendant la guerre en Afghanistan, Rick Hillier, a été nommé président de ce nouveau groupe de travail. Il dirigera ainsi la plus importante campagne de vaccination mise en œuvre en Ontario depuisplusieurs décennies. Sa vaste expérience en matière de gouvernance, de conseils stratégiques et de politiques publiques, notamment à la tête de multiples projets d’envergure nationale et internationale, aidera l’Ontario à mettre en œuvre avec succès son programme de vaccination contre la COVID-19.

Le premier ministre Doug Ford était accompagné aujourd’hui de la vice-première ministre et ministre de la Santé, Christine Elliott, et de la solliciteure générale, Sylvia Jones, pour faire cette annonce.

« La création de ce groupe de travail est le signe que nous faisons des progrès dans la lutte contre la COVID-19, a déclaré le premier ministre Ford. Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais l’annonce d’aujourd’hui est porteuse d’espoir. J’ai demandé au général Hillier de prendre la tête de cette initiative, car nous avons besoin des leaders les plus compétents pour mener à bien cette tâche monumentale. Je suis convaincu qu’il apportera à ce projet logistique parmi les plus vastes jamais entrepris dans notre province toute la discipline et la précision militaires qu’il requiert. »

Les membres du Groupe de travail pour la distribution des vaccins contre la COVID-19 comprendront des représentants de différents ministères ainsi que d’autres secteurs, dotés d’un éventail de compétences dans les domaines des opérations et de la logistique, des relations fédérales-provinciales, des sciences médicales et cliniques, de la santé publique et de la vaccination, de l’éthique, des technologies de l’information et des données. Le Groupe de travail fournira des conseils et des recommandations sur la mise en œuvre rapide et efficace du programme ontarien de vaccination contre la COVID-19. Il veillera à ce que les doses puissent être administrées le plus rapidement et le plus sûrement possible, au fur et à mesure de leur arrivée sur le marché. Le Groupe de travail formulera des conseils sur les enjeux suivants :

La livraison, l’entreposage et la distribution des doses antivirales

Le soutien à offrir aux partenaires du système de la santé afin de mettre en œuvre un programme de vaccination par étapes qui donnera d’abord la priorité aux populations vulnérables avant d’être étendu au reste de la population

La formulation de conseils cliniques sur l’administration des doses et la surveillance de leur absorption dans l’organisme des patients

Le traitement des données et l’utilisation des technologies connexes afin d’informer les praticiens chargés de l’administration des vaccins, les responsables décisionnaires et le public de manière opportune, pertinente et précise

La mise en œuvre d’un vaste et durable effort de sensibilisation du public et de la collectivité pour encourager la population à se faire vacciner.

La liste complète des membres du Groupe de travail pour la distribution des vaccins contre la COVID-19 sera annoncée dans les prochains jours.

« Nous sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle phase critique de nos efforts pour arrêter la propagation de la COVID-19, et l’expérience du général Hillier en matière de leadership ainsi que sa compassion font de lui la personne idéale pour diriger notre Groupe de travail, a souligné la ministre Elliott. Cela dit, il est important de garder en tête qu’il nous faudra encore attendre plusieurs mois avant qu’un vaccin ne soit mis sur le marché. C’est pourquoi j’exhorte la population tout entière à continuer de suivre les recommandations de santé publique dans le but de freiner la propagation de la maladie et de protéger nos collectivités. »

Le gouvernement planifie le déploiement rapide de son programme de vaccination contre la COVID-19 en tenant compte des travaux effectués par Pfizer et Moderna. Il travaille avec ses partenaires fédéraux et provinciaux pour se préparer à recevoir et distribuer les doses antivirales. La confirmation du nombre de doses allouées à l’Ontario et du calendrier de livraison est attendue sous peu et le gouvernement partagera ces renseignements à mesure qu’ils seront confirmés.

« J’ai toujours cru en l’importance de répondre à l’appel du devoir. Et la distribution sûre, sécurisée et efficace des vaccins contre la COVID-19 est une mission vitale que je suis fier d’accepter pour mieux servir la population de l’Ontario, a affirmé le président du Groupe de travail pour la distribution des vaccins contre la COVID-19, le général Hillier. Nous ne savons pas encore quels vaccins seront approuvés ni quand ils le seront, ce qui compliquera la tâche des membres de notre Groupe de travail. Cependant, je sais que leurs vastes expérience et expertise seront pour l’Ontario des atouts phénoménaux qui nous permettront enfin de venir à bout de cette pandémie. »

« Notre gouvernement continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour enrayer la propagation de la COVID-19 tout en planifiant la distribution d’un vaccin sûr et efficace dès qu’il sera prêt, a ajouté la solliciteure générale Jones. Ce groupe de travail contribuera de manière cruciale à élaborer un programme de vaccination qui protégera nos collectivités et toute la population ontarienne. »