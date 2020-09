BERNATCHEZ, Romain

(27 juillet 1937 – 22 septembre 2020)

Décédé paisiblement en compagnie de sa famille au centre de santé Lady Dunn Health Centre mardi matin. Époux bien aimant de Gemma pendant 58 belles années. Père bienveillant de Sylvie (Gilbert). Frère de feu Adéline (feu Léo), Marcelle (feu Antonin “Tony”), feu Adrien (feu Fernande), feu Isabelle, Émilien (Gisèle), Marielle (feu Élias), feu Estelle, feu Germain, Laurent (Lorraine), Cécilia, Gérard (Claudine), Gaétanne (Marc-André), Céline (Jean-Luc). Romain est allé rejoindre au ciel ses parents Moïse et Marie-Ange Bernatchez (née Lapointe). Se souviendront profondément de lui ses nombreux neveux et nombreuses nièces, ainsi que les amis qu’il s’est faits au cours des années à Dubreuilville.

Parents et amis sont invités pour les visites le samedi 3 octobre 2020 dès 10h00 à l’église Sainte-Cécile. La messe des funérailles, présidée par l’abbé Michael Asorgoe débutera à 11h00.

Des dons commémoratifs en faveur de la Société du Cancer serait grandement appréciés par la famille.

L’incinération a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre.

Les arrangements ont été confiés à la firme Kerry Funeral Home Ltd. Wawa.

(July 27, 1937 – September 22, 2020)

Passed peacefully with family by his side at the Lady Dunn Health Centre early Tuesday morning. Devoted husband of Gemma for 58 amazing years. Caring father of Sylvie (Gilbert). Brother of late Adéline (late Léo), Marcelle (late Antonin “Tony”), late Adrien (late Fernande), late Isabelle, Émilien (Gisèle), Marielle (late Élias), late Estelle, late Germain, Laurent (Lorraine), Cécilia, Gérard (Claudine), Gaétanne (Marc-André), Céline (Jean-Luc). Romain joins his parents Moïse and Marie-Ange Bernatchez (née Lapointe) in heaven. Romain will be missed by his many nieces, nephews, cousins, and countless friends he has made over the many years living in Dubreuilville.

Family and friends are invited for a time of visiting Saturday on October 3, 2020 at 10:00 a.m. at Sainte Cécile Church followed by a Memorial Mass at 11:00 a.m. with Rev. Michael Asorgoe officiating.

Donations in memory of Romain made to the Cancer Society would be greatly appreciated by his family.

Cremation has taken place at River’s Edge Cremation Centre.

Arrangements entrusted to Kerry Funeral Home Ltd. Wawa, Ontario.