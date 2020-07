Célébration des finissants de l’ÉSC Trillium

Le 24 juin dernier, les élèves de la 12e année de l’École secondaire catholique Trillium (Chapleau) qui complétait leur diplôme du secondaire furent célébrés en grande pompe. En raison des contraintes en matière de santé et des mesures de distanciation sociale visant à contrer la propagation de la Covid-19, l’école secondaire a valorisé ses élèves en diffusant une célébration des finissantes et finissants en format virtuel.

Le personnel de l’école a personnalisé cette célébration en offrant aux élèves un cadeau de graduation et en décorant le foyer de l’école pour cette occasion. Des cadres de graduation personnalisés mettant en valeur chaque finissante et finissant furent produits afin de célébrer et rendre hommage à chaque élève ayant complété son parcours au secondaire. Les élèves diplômés suivants de l’École scolaire secondaire catholique Trillim étaient à l’honneur: Mireille Arseneault, Geoffrey Binette, Michael Cole Fortin, Annabelle Hazen, Jonah Joyal, Katrina Keech, Yanick Lepage, Nicolas Morin, Alexa Porter, Patrick St-Amand et Jesse Sylvestre.

« Nous souhaitons beaucoup de succès à nos finissantes et finissants dans les prochaines étapes de leur vie. Nous les encourageons de puiser dans le riche bagage de connaissances qu’ils ont pu acquérir à l’École secondaire catholique Trillium et de demeurer de jeunes citoyens épanouis fiers d’être catholiques et francophones prêts à prendre leur place dans la société, » déclare M. Stéphane Picard, directeur de l’ÉSC Trillium.

« Nous félicitions nos finissantes et finissants d’avoir si bien puisé dans leurs habiletés technologiques et d’avoir fait preuve de débrouillardise, de ténacité et de résilience. Grâce à cet effort et leur capacité de se surpasser et de relever de nouveaux défis, nos élèves peuvent être fiers d’avoir complété leur parcours au secondaire avec brio et peuvent regarder vers l’avenir avec confiance », explique M. Paul Henry, directeur de l’éducation au Conseil scolaire catholique Nouvelon.