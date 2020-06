Un élève de l’ÉS Saint-Joseph se démarque par son leadership et engagement

Nicolas Lafrenière, élève de 12e année à l’école secondaire Saint-Joseph (Wawa), est un véritable modèle pour ses pairs. Assidu, coopératif, flexible, fiable et très responsable, Nicolas est respecté par tous. Son sens de l’organisation est impeccable et il n’a pas peur d’investir le temps, les efforts et les énergies nécessaires afin de mener à bien tous les projets qu’il entreprend. Au sein de l’école, Nicolas siège au Parlement des élèves depuis la 9e année et participe au Sénat des élèves du Conseil scolaire catholique Nouvelon depuis la 11e année. En fait, ses rapports mensuels sont toujours complétés à l’avance, de façon claire et précise.

Par ailleurs, Nicolas a suivi plusieurs cours via le CAVLFO, une plateforme pour l’apprentissage en ligne pour toutes les écoles secondaires de langue française de l’Ontario. Ceci témoigne de son autonomie, de sa capacité de respecter les dates d’échéance et de se mettre à la tâche pour remettre ses travaux. Cet élève communique avec ses enseignants avec aise. De plus, il a complété son cours de SPH4U (physique 12e année) à l’avance, avec une moyenne de 98 %. L’année dernière, il s’est mérité une reconnaissance académique de la part du CAVLFO en raison de son rendement exceptionnel.

Nicolas a appris à conjuguer ses habitudes de travail avec ses obligations parascolaires et extrascolaires et ce, tout en travaillant à temps partiel. Reconnaissant l’importance et les bienfaits du bénévolat dans une école et dans une communauté, cet élève a accumulé au-delà de 140 heures de bénévolat. Nicolas fait indiscutablement partie des élèves exceptionnels qui ont pu s’épanouir au sein de l’école secondaire Saint-Joseph.