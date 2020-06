Le CSC Nouvelon célébrera ses 400 finissantes et finissants

Près de 400 élèves de la 12e année des dix écoles secondaires du Conseil scolaire catholique Nouvelon seront à l’honneur les 16, 23, 24 et 25 juin prochains. En raison des contraintes en matière de santé et des mesures de distanciation sociale visant à contrer la propagation de la Covid-19, les écoles secondaires valoriseront leurs élèves en diffusant une célébration des finissantes et finissants en format virtuel.

« Nous souhaitons beaucoup de succès à nos finissantes et finissants dans les prochaines étapes de leur vie. Nous les encourageons de puiser dans le riche bagage de connaissances qu’ils ont pu acquérir dans les écoles du CSC Nouvelon et de demeurer de jeunes citoyens épanouis fiers d’être catholiques et francophones prêts à prendre leur place dans la société, » déclare M. André Bidal, président du CSC Nouvelon.

« Nous félicitions nos finissantes et finissants d’avoir si bien puisé dans leurs habiletés technologiques et d’avoir fait preuve de débrouillardise, de ténacité et de résilience. Grâce à cet effort et leur capacité de se surpasser et de relever de nouveaux défis, nos élèves peuvent être fiers d’avoir complété leur parcours au secondaire avec brio et peuvent regarder vers l’avenir avec confiance », explique M. Paul Henry, directeur de l’éducation au CSC Nouvelon.

Horaire des cérémonies virtuelles des finissantes et des finissants des écoles du CSC Nouvelon

Écoles secondaires du CSC Nouvelon Date et heure École secondaire catholique Champlain (Chelmsford) Mardi 16 juin à 19 h Collège Notre-Dame (Sudbury) Mardi 23 juin à 19 h École secondaire catholique l’Horizon (Val Caron) Mercredi 24 juin à 19 h École secondaire catholique Trillium (Chapleau) Mercredi 24 juin à 19 h École secondaire Saint-Joseph (Wawa) Mercredi 24 juin à 19 h École secondaire catholique Franco-Ouest (Espanola) Jeudi 25 juin à 19 h École secondaire du Sacré-Cœur (Sudbury) Jeudi 25 juin à 19 h École secondaire catholique Jeunesse-Nord (Blind River) Jeudi 25 juin à 19 h École secondaire Notre-du-Sault (Sault-Ste-Marie) Jeudi 25 juin à 18 h

Depuis sa création en 1998, le CSC Nouvelon a décerné plus de 9 000 diplômes d’études secondaires. En effet, avec des taux de 93 % sur cinq ans et de 91 % sur quatre ans, les taux de diplomation des élèves du CSC Nouvelon sont parmi les meilleurs en Ontario et demeurent les plus élevés pour les districts de Sudbury, de Manitoulin et d’Algoma. Les élèves qui sont passés par les écoles du CSC Nouvelon ont profité d’une éducation catholique de langue française de qualité supérieure qui leur a servi de tremplin vers un avenir prometteur.

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon offre une éducation catholique de langue française reconnue pour son excellence. Avec près de 6 700 élèves répartis dans un réseau de 27 écoles élémentaires et 10 écoles secondaires, le CSC Nouvelon offre un milieu propice à l’apprentissage et un programme éducatif de qualité, de la petite enfance à l’âge adulte.