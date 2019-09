BERGERON, Alain

Passed away on Friday, September 6, 2019, at the age of 36 years. Loving father of Sebastien and Jeremy. Cherished son of Luc and Edith Bergeron. Beloved brother Denis (Guylaine Morin), Isabelle Perreault (Daniel) and Julie Boucher (Joël). Grandson of Francois Xavier Bouchard (feue Rachel Côté) and Florence Thibodeau (feu Gérard Bergeron). He will be remembered by his many aunts, uncles, nieces, nephews, cousins and friends.

Friends may visit at Sacred Heart Church, Chapleau on Saturday, September 14, 2019, from 10 until time of Memorial Mass at 11:00 a.m. with Reverend Hervé Sauvé.

Cremation took place at River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.

Arrangements entrusted to the Kerry Funeral Home, Wawa. www.kerryfuneralhome.ca

Décédé le 6 septembre 2019 à l’âge de 36 ans. Père bien-aimé de Sébastien et Jérémy. Enfant bien-aimé de Luc et Edith Bergeron. Frère bien-aimé de Denis (Guylaine Morin), Isabelle Perreault (Daniel), et Julie Boucher (Joël). Petit-fils de François Xavier Bouchard (Feue Rachel Côté) et Florence Thibodeau (Feu Gérard Bergeron). Se souviendront de lui ses nombreux oncles, tantes, neveux, nièces, cousins et cousines. Les visites auront lieu à l’église Sacré-Cœur, Chapleau le 14 septembre 2019 à partir de 10h. La messe des funérailles aura lieu à 11h, présidée par l’abbé Hervé Sauvé.

L’incinération a eu lieu au River’s Edge Cremation Centre, Sault Ste. Marie.

Les arrangements funèbres ont été confiés à Kerry Funeral Home, Wawa, www.kerryfuneralhome.ca