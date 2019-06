Camp entreprise jeunesse Wawa

Fait tes premiers pas afin de devenir un entrepreneur avec Lance-toi en affaires au Camp Entreprise Jeunesse de cette année!!

Le camp entreprise Supérieur Est offre aux campeurs l’opportunité de développer et de mettre en œuvre leur propre idée d’entreprise «extraordinaire», de rencontrer des entrepreneurs locaux et des agents de crédit. Ils pourront également profiter des activités du camp d’été telles que les sports de plein air, les journées thème et une sortie spéciale! Les campeurs tiendront leurs «Entreprise d’un jour» devant le bureau de poste de Wawa, où les parents, les amis et la communauté auront l’occasion de soutenir les campeurs et de célébrer leurs réalisations en matière d’entreprenariat.

Le camp se déroule du 12 au 16 août au Centre communautaire Michipicoten Memorial de 8h30 à 16h00 tous les jours, et il est offert aux jeunes de 9 à 13 ans. Veuillez visiter www.lancetoienaffaires.com ou appeler Phil Dittburner au 705-542-6166 pour t’inscrire et pour plus d’informations.