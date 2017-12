Faire en sorte que les résidents du Nord aient accès aux services nécessaires pour gérer leur diabète

Dec 27, 2017 @ 09:27

Donald Bretzlaff est une personne âgée qui vit avec le diabète de type 2 depuis près de deux décennies. À cause de sa maladie, il a perdu une jambe et ne voit plus que d’un œil. Il a aussi des lésions des nerfs qui lui causent de la douleur.

Depuis quatre ans, M. Bretzlaff se rend au Service de soins aux diabétiques à Sudbury, programme offert par Horizon Santé-Nord, qui fournit des services aux personnes vivant avec le diabète. Il y a accès aux professionnels suivants : podologue, travailleur social, médecin, infirmière et diététiste.

« Le diabète touche de nombreux organes et parties du corps, explique M. Bretzlaff. C’est pourquoi il est si important que je puisse accéder à un même endroit à tous les services dont j’ai besoin. Et les soins que je reçois sont sans égal. »

Le Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est travaille continuellement avec ses partenaires comme Horizon Santé-Nord à faire en sorte que les résidents du Nord qui, comme M. Bretzlaff, vivent avec le diabète puissent accéder aux services qu’il leur faut pour bien gérer leur diabète et vivre en santé.

Le RLISS du Nord-Est apporte son soutien à plus d’une dizaine de programmes d’éducation en matière de diabète dans des hôpitaux, des centres de santé communautaire et des organismes communautaires. Le personnel met aussi son expertise à la disposition des personnes vivant dans les zones environnantes – en personne et par l’intermédiaire du Réseau Télémédecine Ontario – ce qui contribue à assurer un accès équitable aux résidents des communautés éloignées du Nord-Est de l’Ontario.

En outre, le RLISS du Nord-Est appuie un programme d’autogestion des maladies chroniques. Ce programme permet aux personnes qui ont une maladie chronique d’acquérir les compétences qui leur sont nécessaires pour mieux gérer leurs symptômes. Le RLISS du Nord-Est appuie aussi le Centre de soins complexes aux diabétiques, qui constitue un point d’accès unique à un soutien en gestion du diabète et au traitement de celui-ci.

« L’éducation est essentielle à la gestion du diabète », déclare Kate Fyfe, directrice générale par intérim, RLISS du Nord-Est. « Nous savons que les taux de diabète et d’autres maladies chroniques dans le Nord-Est de l’Ontario sont plus élevés que les taux provinciaux moyens. Nous nous efforçons d’aider les résidents du Nord à jouer un rôle actif dans la gestion de leur santé et à avoir accès à des soins pour diabétiques. »

Le Diabetes Education Centre de Parry Sound et des communautés de la région est un autre partenaire du RLISS du Nord-Est qui vient en aide aux personnes vivant avec le prédiabète, le diabète et le diabète gestationnel – un trouble temporaire qui survient pendant la grossesse. Le centre offre des programmes, des séances éducatives et des ressources pour aider les personnes diabétiques à surveiller leur glycémie, leur prise de médicaments, leur alimentation et leur niveau d’exercice physique. Il offre aussi des soins podologiques avancés.

« Nous cherchons à offrir des soins individualisés afin de promouvoir l’autogestion chez nos clients vivant avec le diabète », expliquent Amanda Mathieu, coordonnatrice du programme de diabète et Heather Fisher, diététiste, Centre de santé de Parry Sound Ouest. « Le client se sent alors confiant et informé quant à la gestion de ses soins. »

FAITS EN BREF :