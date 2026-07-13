OPP NWR – Mandatory Evacuation for Armstrong & Whitesand First Nation

July 13, 10:25 p.m. NWR OPP is advising the public of mandatory evacuation orders in the following areas due to ongoing forest fires: Armstrong

Whitesand First Nation

The following communities are monitoring the evolving situation. Updates will be provided as information becomes available: Ignace Emergency crews are on-site to help facilitate evacuations. If you are in these communities and need assistance evacuation, please call 9-1-1. For non-emergent police matters, please call 1-888-310-1122.

In addition, the following road closures are currently in place: Highway 11 – all lanes closed between Highway 633 and Highway 623 (east of Atikokan)

Highway 599 – southbound closed between Highway 516 and Mishkeegogamang First Nation

NWR OPP is urging the public to say informed and plan ahead. Stay up to date on current fire conditions in your area: https://www.ontario.ca/page/forest-fires

If you are evacuating, remember to pack essential items, such as medications, identification, passports, and important documents

Follow all evacuation orders, road closures, and instructions from emergency officials

Keep a safe distance from emergency crews and aircrafts so they can carry out their work effectively

13 juillet, 22 h 25: La Police provinciale de l’Ontario de la région nord-ouest informe la population que des ordonnances d’évacuation obligatoires ont été émises dans les régions suivantes en raison des feux de forêt en cours : Armstrong

Première Nation de Whitesand

Les collectivités suivantes surveillent l’évolution de la situation. Des mises à jour seront fournies dès que de l’information sera disponible : Ignace

Les équipes d’urgence sont sur place pour faciliter les évacuations. Si vous vous trouvez dans ces collectivités et avez besoin d’aide pour évacuer, veuillez composer le 9-1-1. Pour les questions policières non urgentes, veuillez composer le 1-888-310-1122.

De plus, les fermetures de routes suivantes sont actuellement en vigueur : Route 11 – toutes les voies sont fermées entre la route 633 et la route 623 (à l’est d’Atikokan)

Route 599 – direction sud fermée entre la route 516 et la Première Nation de Mishkeegogamang