OPP NWR – Mandatory Evacuation for Armstrong & Whitesand First Nation

July 13, 10:25 p.m.
NWR OPP is advising the public of mandatory evacuation orders in the following areas due to ongoing forest fires:
- Armstrong
- Whitesand First Nation
The following communities are monitoring the evolving situation. Updates will be provided as information becomes available:
- Ignace
Emergency crews are on-site to help facilitate evacuations. If you are in these communities and need assistance evacuation, please call 9-1-1. For non-emergent police matters, please call 1-888-310-1122.
In addition, the following road closures are currently in place:
- Highway 11 – all lanes closed between Highway 633 and Highway 623 (east of Atikokan)
- Highway 599 – southbound closed between Highway 516 and Mishkeegogamang First Nation
NWR OPP is urging the public to say informed and plan ahead.
- Stay up to date on current fire conditions in your area: https://www.ontario.ca/page/forest-fires
- If you are evacuating, remember to pack essential items, such as medications, identification, passports, and important documents
- Follow all evacuation orders, road closures, and instructions from emergency officials
- Keep a safe distance from emergency crews and aircrafts so they can carry out their work effectively
13 juillet, 22 h 25:
La Police provinciale de l’Ontario de la région nord-ouest informe la population que des ordonnances d’évacuation obligatoires ont été émises dans les régions suivantes en raison des feux de forêt en cours :
- Armstrong
- Première Nation de Whitesand
Les collectivités suivantes surveillent l’évolution de la situation. Des mises à jour seront fournies dès que de l’information sera disponible :
- Ignace
Les équipes d’urgence sont sur place pour faciliter les évacuations. Si vous vous trouvez dans ces collectivités et avez besoin d’aide pour évacuer, veuillez composer le 9-1-1. Pour les questions policières non urgentes, veuillez composer le 1-888-310-1122.
De plus, les fermetures de routes suivantes sont actuellement en vigueur :
- Route 11 – toutes les voies sont fermées entre la route 633 et la route 623 (à l’est d’Atikokan)
- Route 599 – direction sud fermée entre la route 516 et la Première Nation de Mishkeegogamang
La Police provinciale de l’Ontario de la région du Nord-Ouest invite le public à se tenir informé et à planifier à l’avance.
- Tenez-vous au courant de la situation actuelle des feux dans votre région : https://www.ontario.ca/page/forest-fires
- Si vous devez évacuer, n’oubliez pas d’emporter les articles essentiels, tels que les médicaments, vos pièces d’identité, vos passeports et vos documents importants
- Respectez tous les ordres d’évacuation, les fermetures de routes et les directives des responsables des urgences
- Gardez une distance de sécurité par rapport aux équipes d’intervention et aux aéronefs afin qu’ils puissent mener à bien leur travail
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