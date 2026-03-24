Quatre écoles secondaires CSC Nouvelon reçoivent un important don de Ford Canada.

Le Conseil scolaire catholique Nouvelon est heureux de souligner que quatre écoles secondaires ont reçu un généreux don d’équipements automobiles de Ford Canada. Ce don s’inscrit dans une initiative qui vise à soutenir les écoles secondaires offrant des cours d’éducation technologique en transport en leur fournissant du matériel spécialisé pour enrichir leurs programmes d’apprentissage.

Pour se faire, les élèves de l’école secondaire catholique Jeunesse-Nord (Blind River), l’école secondaire catholique Champlain (Chelmsford), l’école secondaire catholique l’Horizon (Val Caron) et l’école secondaire Saint-Joseph (Wawa) ont désormais à leur disposition un total de près de 50 pièces automobiles usagées, dont des moteurs à 4 cylindres, des transmissions automatiques, des démarreurs, des alternateurs, des crémaillères et pompes de direction assistée, des turbocompresseurs pour moteurs à essence, des injecteurs de carburant pour moteurs diesel et des étriers de frein.

« Grâce à ces équipements spécialisés, les élèves inscrits aux programmes d’éducation technologique en transport dans les écoles secondaires du CSC Nouvelon peuvent continuer à développer leurs compétences techniques dans un contexte d’apprentissage authentique et stimulant. Ce soutien vient appuyer concrètement notre engagement à offrir à tous nos élèves des parcours scolaires diversifiés et adaptés à leurs intérêts, » affirme Monsieur Tom Michaud, directeur de l’éducation au CSC Nouvelon.

« Dans notre atelier de mécanique, les élèves ont étudié les différentes composantes d’un moteur à combustion interne. Avec les équipements fournis par Ford Canada, ils ont pu approfondir leurs connaissances de façon concrète et pratique, en démontant les moteurs, en manipulant les pièces et en les remontant par la suite. Nous remercions sincèrement Ford Canada pour leur généreux don qui a grandement enrichi le parcours scolaire des élèves de Jeunesse-Nord, » ajoute Monsieur Hassan Azzi, directeur de l’ÉSC Jeunesse-Nord.

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